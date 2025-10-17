Uluslararası Sıfır Atık Forumu İstanbul'da başladı

Emine Erdoğan himayesinde ve BM işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu, "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da başladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 11:44
"Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla küresel buluşma

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) ve UN-Habitat (BM İnsan Yerleşimleri Programı) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu İstanbul'da başladı.

Forum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve BM işbirliğiyle yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında dünyayı bir araya getiriyor. Etkinlik, çevre, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm, atık yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında ortak adımların atılmasını hedefliyor.

"Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla düzenlenen forum üç gün sürecek ve 104 farklı ülkeden katılımcıyı ağırlayacak. Etkinlikte 118 uluslararası partner kuruluş, belediye başkanları, büyükelçiler ile BM, UN-Habitat, UNEP ve UNDP gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri yer alacak.

Foruma ayrıca dünyanın dört bir yanından liderler, uzmanlar, akademisyenler, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, aktivistler ve karar vericiler katılıyor. Etkinlik programı kapsamında politika önerileri, deneyim paylaşımı ve işbirliği fırsatları değerlendirilecek.

Foruma katılımı beklenen isimler arasında Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bulunuyor. Sıfır Atık Hareketi'nin küresel öncüsü ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan onur konuğu olarak çevre bilincinin insan ve mekan ekseninde dönüşümündeki stratejik önemine vurgu yapacak.

Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu başladı.

