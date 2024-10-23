Uluslararası Temsilciliklerden TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Kınama Mesajları

Terör Saldırısına Gelen Uluslararası Tepkiler

Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilikleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesisine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

ABD'nin Kınama Açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği'nden Destek

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski, TUSAŞ'a yönelik saldırıya ilişkin şu mesajı aktardı: "Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Terörün her türlüsüne karşı Türkiye'nin yanındayız."

Fransa ve Almanya'nın Mesajları

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Türk yetkililerle dayanışma içinde olduklarını ve hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerde bulunduklarını belirtti. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ise dehşet verici görüntülerin kendilerine ulaştığını ifade etti.

Diğer Ülkelerden Gelen Tepkiler

Birleşik Krallık, Pakistan, İtalya, Kosova, Ukrayna, Afganistan, Kanada, Polonya ve Avustralya'nın büyükelçileri, TUSAŞ'a yapılan saldırıyı kınayarak, saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerde bulundular ve yaralılara acil şifalar dilediler.

Sonuç

Uluslararası misyonlardan gelen bu dayanışma mesajları, Türkiye'nin yanındaki desteğin önemini bir kez daha vurgulamış oldu. Terörizmin her türlüsüne karşı verilen güçlü mesajlar dikkat çekti.