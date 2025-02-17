Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri Başvuruları Başladı

Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri İçin Başvuru Süreci Başladı

Uluslararası Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından düzenlenen Akademi Ödülleri'ne başvurular başladı. Aday gösterme süreci 4 Nisan'a kadar sürecek.

TÜBA'dan yapılan açıklamada, ödüllerin fen ve mühendislik bilimleri, sağlık ve yaşam bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında verileceği belirtildi. Adaylar, Akademi üyeleri, üniversite rektörlükleri, dünya bilim akademileri ve davet edilen diğer kişi ve kurumlar tarafından gösterilecektir.

Değerlendirme Süreci

Aday gösterilen bilim insanlarının çalışmaları, TÜBA Ödül komiteleri aracılığıyla değerlendirilecek. Alanında uzman yerli ve yabancı hakem görüşleri alınarak, komitelerin önerileri Akademi Konseyine sunulacak. Ödül sahipleri ise Konsey tarafından belirlenecektir.

Aday Olma Kriterleri

TÜBA Akademi Ödülleri'ne başvurabilmek için, adayların son üç yılda Türkiye’de uluslararası düzeyde başka bir bilim ödülü almamış olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bilim insanları aday olabilmektedir. Yabancı bilim insanları ise, Türkiye bağlantılı çalışmalar yapmış olmaları veya Türkiye'deki bilim insanlarıyla işbirlikleri gerçekleştirmiş olmaları koşuluyla aday gösterilebilirler.

Aday gösterme sürecinin detaylarını öğrenmek için tuba.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in Açıklamaları

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ödül programlarının Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "10 yıldan bu yana sahibini bulan Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri dünya bilim camiasında etkin ve önemli bir yer edindi. Üç farklı kategorideki ödüller, akademinin sorumluluğunun bilincinde olduğu bir program haline geldi." ifadelerini kullandı.

Şeker, bilim insanlarının teşvik ve takdirinin önemine dikkat çekerek, "Bilim, yapıldığı andan itibaren tüm dünyaya mal oluyor. Bizler, evrensel çalışmalar yürüten ödül sahibi akademisyenlerle gurur duyuyoruz.' şeklinde konuştu.