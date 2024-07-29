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Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu İbn Haldun Üniversitesi'nde Başladı

İbn Haldun Üniversitesi'nde 20 ülkeden 60 öğrencinin katılımıyla Türk Dünyası Yaz Okulu açıldı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 14:28
Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu İbn Haldun Üniversitesi'nde Başladı

Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu Başladı

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) 29 Temmuz - 7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu programının açılış etkinliği, üniversitenin Başakşehir Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Necmeddin Bilal Erdoğan'dan Açıklamalar

Açılışta söz alan İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, Türk dünyasının geleceği ile ilgili önemli konuların ele alınacağını belirtti. Erdoğan, programın 20 ülkeden 60 öğrenci ile gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Ayrıca 2021'de kurulan Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Araştırma Uygulama Merkezi'nin, bu süreçte birçok akademik çalışmaya ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Açılış Yüksek Lisans Programının Provası Niteliğinde

Erdoğan, Türk Dünyası Çalışmaları Yüksek Lisans Programı için bir prototip niteliğindeki yaz okulunun, dört Türk dünyası ülkesinde eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik planlandığını açıkladı. Yaz okulunun, aynı zamanda öğrenciler ve uzmanlar arasında bir ağ kurulmasına katkı sağlayacağına da değindi.

TDT Genel Sekreter Yardımcısından Destek

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov, bu programın Türk dünyasında yeni bir dönemi başlattığını ifade ederek, gençler ve akademisyenler arasında işbirliğini güçlendireceklerini söyledi.

Uluslararası Katılım

Yaz okuluna ABD, Almanya, İngiltere, Çin gibi ülkelerin de dahil olduğu 20 ülkeden katılım sağlanıyor. Türkiye'den İbn Haldun Üniversitesi, Azerbaycan'dan ADA Üniversitesi, Özbekistan'dan Dünya Ekonomi ve Diplomasi Üniversitesi ile Kazakistan'dan Ahmet Yesevi Üniversitesi iş birliğiyle düzenleniyor.

Bu etkinlik, katılımcılar arasında hem akademik hem de sosyal ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir fırsat sunmaktadır.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezince hayata geçirilen...

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezince hayata geçirilen Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu'nun açılış programı, üniversitenin Başakşehir Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, programa katılarak konuşma yaptı.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezince hayata geçirilen...

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezince hayata geçirilen Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu'nun açılış programı, üniversitenin Başakşehir Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, programa katılarak konuşma yaptı.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezince hayata geçirilen...

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezince hayata geçirilen Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu'nun açılış programı, üniversitenin Başakşehir Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, programa katılarak konuşma yaptı.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezince hayata geçirilen...

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezince hayata geçirilen Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu'nun açılış programı, üniversitenin Başakşehir Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, programa katılarak konuşma yaptı.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezince hayata geçirilen...

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezince hayata geçirilen Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu'nun açılış programı, üniversitenin Başakşehir Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, programa katılarak konuşma yaptı.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezince hayata geçirilen...

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezince hayata geçirilen Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu'nun açılış programı, üniversitenin Başakşehir Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, programa katılarak konuşma yaptı.

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