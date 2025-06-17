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Ümit Özdağ'a Hapis Cezası: Tahliyesine Karar Verildi

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan hapis cezası alarak tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 19:00
Ümit Özdağ'a Hapis Cezası: Tahliyesine Karar Verildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak Özdağ'ın tahliyesine karar verdi.

Tahliye Gerekçesi ve Duruşma Detayları

Duruşma, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda gerçekleştirildi. Özdağ'ın avukatlarıyla birlikte katıldığı duruşmada, birçok siyasi figür ve partili de izleyici olarak bulundu. Duruşma sırasında, Mansur Yavaş ve çeşitli partilerin temsilcileri salonda yer aldı.

Savcının Değişen Mütalaası

Savcı, davanın esasına ilişkin yeniden mütalaa vererek, Özdağ'ın sosyal medya paylaşımlarının halkın bir kesimini suça teşvik edici nitelikte olduğunu belirtti. Özdağ hakkında, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve aşağılama suçlarından 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istenildi.

Özdağ'ın Savunması

Özdağ, savcının mütalaasına itiraz ederek, belgelerin geçerliliğinden ve iddiaların gerçekliğinden şüphe ettiğini belirtti. "İmzasız, mühürsüz bir evrak kanıt olarak sunulamaz," diyerek hukukun ihlal edildiğini savundu.

Mahkeme Kararı

Mahkeme, Özdağ'ı halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına mahkum etti. Verilen cezanın süresi ve tutukluluk durumu göz önüne alındığında, tahliye kararı alındı.

Tahliye Sonrası Açıklamalar

Özdağ, tahliyesinin ardından, Zafer Partililer tarafından karşılandı ve yaptığı açıklamada, kendisine destek verenlere teşekkür etti. "Bu sadece bir zafer nöbeti değil, aynı zamanda demokrasi ve hukuk devleti nöbetiydi,"

İddianame Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ'ın sosyal medya paylaşımlarının, halkta bir kışkırtma yaratabileceğini belirtti. İddianamede, Özdağ'ın sosyal medya platformlarında Suriyeliler ve diğer sığınmacılar hakkında 34 kez dezenformasyon içerikli paylaşımda bulunduğu ifade edildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan...

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliyesine karar verildi. Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ümit Özdağ, tahliyesinin ardından cezaevinin yakınında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan...

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliyesine karar verildi. Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ümit Özdağ, tahliyesinin ardından cezaevinin yakınında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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