Ümit Özdağ'a Hapis Cezası: Tahliyesine Karar Verildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak Özdağ'ın tahliyesine karar verdi.

Tahliye Gerekçesi ve Duruşma Detayları

Duruşma, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda gerçekleştirildi. Özdağ'ın avukatlarıyla birlikte katıldığı duruşmada, birçok siyasi figür ve partili de izleyici olarak bulundu. Duruşma sırasında, Mansur Yavaş ve çeşitli partilerin temsilcileri salonda yer aldı.

Savcının Değişen Mütalaası

Savcı, davanın esasına ilişkin yeniden mütalaa vererek, Özdağ'ın sosyal medya paylaşımlarının halkın bir kesimini suça teşvik edici nitelikte olduğunu belirtti. Özdağ hakkında, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve aşağılama suçlarından 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istenildi.

Özdağ'ın Savunması

Özdağ, savcının mütalaasına itiraz ederek, belgelerin geçerliliğinden ve iddiaların gerçekliğinden şüphe ettiğini belirtti. "İmzasız, mühürsüz bir evrak kanıt olarak sunulamaz," diyerek hukukun ihlal edildiğini savundu.

Mahkeme Kararı

Mahkeme, Özdağ'ı halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına mahkum etti. Verilen cezanın süresi ve tutukluluk durumu göz önüne alındığında, tahliye kararı alındı.

Tahliye Sonrası Açıklamalar