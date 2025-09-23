Ümit Özdağ Kilis'te: 7. Kez Ziyaret, İl Başkanlığı ve Esnaf Buluşması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 7. kez geldiği Kilis'te İl Başkanlığını ziyaret edip partililer ve esnafla buluştu.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 16:01
Zafer Partisi lideri partililerle bir araya geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Özdağ, partisinin İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle buluştu ve burada konuşma yaptı.

Konuşmasında Genel Başkan olarak 7. kez Kilis'e geldiğini belirten Özdağ, gelmeye devam edeceğini vurguladı. Partisinin ülke genelinde yükselişte olduğunu kaydeden Özdağ, Kilislilerin dertlerini Türkiye'ye duyuracağını söyledi.

Özdağ daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafa ziyarette bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret, yerel temaslar ve esnafla doğrudan iletişimle sürdü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ (sağ 4), Kilis'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Özdağ, Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafa ziyarette bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.

