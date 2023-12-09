UMKE gönüllüleri Karadeniz'de sel tatbikatı düzenledi: Fahrettin Koca o anları paylaştı

UMKE gönüllüleri Karadeniz'de sel tatbikatı düzenledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

UMKE gönüllüleri Karadeniz'de sel tatbikatı düzenledi: Fahrettin Koca o anları paylaştı
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Samsun, Amasya, Çorum ve Ordu'da UMKE ekipleri tarafından sel felaketine hazırlıklı olmak adına tatbikat düzenlendi. Yapılan tatbikat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Koca, 780 UMKE gönüllüsü tarafından tatbikatın yapıldığını duyurdu. Koca açıklamasında tatbikat için koordinatör bölge olarak Samsun'un seçildiğini belirtti. 

Her yıl düzenli olarak yapılan tatbikatın iller arasında eş zamanlı olarak yapılmayı amaçlandığını belirten Koca, "Samsun merkezli bu tatbikatta, Çarşamba, Terme ve Salıpazarı'nda şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketi baz alındı." ifadelerini kullandı. Meteoroloji kaynaklarından gelen fırtına ve yağış uyarılarının neden olabileceği sel felaketlerine hazırlıklı olmak adına bu tatbikatların etkili olması bekleniyor.

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