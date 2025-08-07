UMKE Gönüllüsü Sayısı 19 Bine Ulaştı: Afet Yönetiminde Önemli Bir Güç

UMKE Gönüllüsü Sayısı 19 Bine Ulaştı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi'nin (UMKE) 81 ilde yapılandığını ve 19 bin gönüllüye ulaştığını açıkladı. Çınar, UMKE Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu sistemin ülkemizin afet yönetimindeki yerini vurguladı.

UMKE'nin Kuruluş Amacı ve Hizmetleri

Eray Çınar, Marmara depreminin ardından ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 2004 yılında hayata geçirilen UMKE'nin, tüm illerde yapılanmasını tamamladığını ifade etti. UMKE, toplu nüfus hareketliliği geçtiğimiz olaylarda, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı, toplu trafik kazalarında ve felaket durumlarında yaralılara acil sağlık hizmetleri sunmakla yükümlü gönüllü sağlık personellerinden oluşmaktadır.

Dünyada En Büyük Gönüllü Sağlık Kapasitesi

Çınar, "Dünyada gönüllü sağlık çalışanlarından oluşan en büyük kapasite ülkemizde UMKE yapılanmasında mevcuttur" diyerek, UMKE personelinin eğitimleri ve envanteriyle uluslararası standartları karşıladığını belirtti.

İleri Eğitim Programları ve Profesyonel Hizmet

UMKE ekipleri, afetlerde hastane öncesi sağlık sunumu göreviyle yurt içi ve yurt dışında eğitimler almaktadır. Çınar, gönüllülerin öncelikle UMKE temel eğitimini alarak daha sonra ileri eğitimlerle profesyonel hizmet sunma yetkinliğine ulaştıklarını aktardı. Bu durumun, afetlerde ölümlerin ve kalıcı sakatlanmaların önlenmesine katkı sağladığını vurguladı.

Afet Anında Sağlık Hizmetleri

Çınar, UMKE ekiplerinin yalnızca afet alanlarında değil, bulundukları yerlerde de sağlık hizmeti sunduğunu ifade etti. Afet anında UMKE’nin sahra hastanelerinde sundukları acil sağlık hizmetleri arasında ameliyatlar, yoğun bakımlar ve mobil tomografi hizmetleri yer almaktadır.

Mobil Araçlar ve Hızlı Müdahale

Çınar, UMKE’nin müdahale süresini hızlandırmak için çeşitli mobil araçlar kullandığını anlatarak, arazi araçları, personel nakil araçları ve mobil komuta araçları gibi imkanların da sağlık hizmetlerine entegre edildiğini sözlerine ekledi.

Geçmişteki Başarılar ve Aktif Görevler

UMKE ekiplerinin Türkiye'de son günlerde meydana gelen orman yangınları dahil pek çok afet ve doğal olayda aktif görev aldığını belirten Çınar, geçmişte yaşanan sel felaketleri ve Kahramanmaraş merkezli depremler gibi olaylarda da sağlık hizmeti sunduğunu vurguladı.

