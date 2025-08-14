Umman, Irak ve Kuveyt'ten Netanyahu'nun 'Büyük İsrail' Vizyonuna Sert Tepki

Umman, Irak ve Kuveyt, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail" vizyonuna ilişkin açıklamalarını güçlü bir dille eleştirdi ve bu söylemlerin bölgesel güvenlik ile uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Netanyahu'nun uluslararası hukuku açıkça ihlal eden, Filistin halkının Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki topraklarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma konusundaki meşru haklarını ihlal eden yasa dışı yayılmacı planlarını reddettikleri" belirtildi.

Açıklamada ayrıca bu tür önerilerin bölgenin güvenlik ve istikrarına doğrudan tehdit oluşturduğu, düşmanlık ve gerginliği körüklediği vurgulandı. Umman, sükunet, işbirliği, ulusal egemenlik ilkelerine ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı gösterilmesinin önemine dikkat çekti.

Umman'ın açıklamasında, bölge ülkelerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki kararlı tutumu yinelendi ve uluslararası toplumun "bu saldırgan politikalara karşı net bir tavır alma, Filistin halkının haklarını koruma, bölgede adil ve kapsamlı barışın sağlanmasını garanti altına alma" çağrısında bulunuldu.

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, "İşgalci oluşumun sözde ‘Büyük İsrail vizyonu’ olarak adlandırılan ve bu oluşumun yayılmacı emellerini, bölgenin güvenliğini ve istikrarını baltalama çabasını açıkça ortaya koyan açıklamalarını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, bu söylemlerin devletlerin egemenliğine yönelik açık bir provokasyon ve Birleşmiş Milletler Şartı dahil olmak üzere uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği, bu tür politikalara karşı Arap ve uluslararası düzeyde kararlı bir duruş gerektiği belirtildi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da İsrail Başbakanı'nın Arap ülkelerinin topraklarının bir kısmının ilhakına ilişkin açıklamalarını kınadı: "İsrail Başbakanı'nın Arap ülkelerinin topraklarının bir kısmının ilhakına ilişkin yaptığı açıklamaları en güçlü şekilde kınıyoruz."

Kuveyt açıklamasında, ülkenin uluslararası hukukun kural ve ilkeleriyle BM Şartı’nı ihlal eden yayılmacı ve kışkırtıcı söylemleri reddettiği ve Arap devletlerinin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Netanyahu'nun Açıklamaları ve Bağlam

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisinin "tarihi ve manevi bir misyon üstlendiğini" hissettiğini söyleyerek, işgal altındaki Filistin topraklarını da kapsayan "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu ifade etmişti. i24 News muhabirinin "Büyük İsrail" vizyonuna karşı bir bağ hissedip hissetmediği yönündeki soruya Netanyahu, "Çok" yanıtını verdi.

Ayrıca, İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal'ın kısa süre önce Netanyahu'ya "Büyük İsrail"i simgeleyen bir muska hediye ettiği bildirildi. Haberde, "Büyük İsrail" ifadesinin Zeev Jabotinsky gibi bazı Siyonist düşünürler tarafından günümüz İsrail'inin yanı sıra Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Ürdün topraklarını kapsayacak şekilde kullanıldığı hatırlatıldı.