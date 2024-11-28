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Umman Sultanı Bin Tarık'tan Türkiye'ye Destek Mesajı

Umman Sultanı Bin Tarık, Türkiye'nin uluslararası meselelerdeki duruşunu desteklediklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 18:13
Umman Sultanı Bin Tarık'tan Türkiye'ye Destek Mesajı

Umman Sultanı'ndan Türkiye'ye Destek Mesajı

Umman Sultanı Bin Tarık, uluslararası meseleler konusunda Türkiye'nin pozisyonunu ve duruşunu desteklediklerini ifade etti. Sultan, bu açıklamayı bölgede yaşanan gelişmeler ışığında gerçekleştirdi.

Türkiye ile Umman İlişkileri

Bu destek ifadesi, Umman ve Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin ne denli önemli olduğunun altını çizmektedir. Sultan Bin Tarık, uluslararası platformlarda iki ülkenin iş birliğine olan inancını dile getirdi.

Bölgede barış ve istikrarın sağlanması adına Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çabalara vurgu yapan Sultan, Umman'ın bu süreçte her zaman yanında yer alacağını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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