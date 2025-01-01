Umman ve Suriye Dışişleri Bakanları Telefonda Görüştü

Umman ve Suriye Dışişleri Bakanlarından Önemli Görüşme

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile Suriye Geçici Hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani arasında gerçekleşen telefon görüşmesi önemli meseleleri gündeme taşıdı.

Suriye'nin Zaferi ve Yeniden İnşa

Suriye Dışişleri Bakanlığından alınan bilgilere göre, Busaidi, Suriye halkını zaferinden dolayı tebrik ederek, Suriye'nin yeniden inşası için destek vereceklerini iletti.

İstikrar ve Güvenlik Vurgusu

Busaidi, Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanmasının yanı sıra, iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılmasının önemini vurguladı. Umman resmi haber ajansının bildirdiğine göre, Şeybani de ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, bölgede güvenlik ve barışın tesis edilmesi için daha fazla koordinasyon yapılması gerektiğini ifade etti.

Sıfat ve Destek Mesajları

Busaidi, Umman'ın Suriye halkının iradesine duyduğu saygının yanı sıra, Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğü konusundaki destek pozisyonunu yineledi. İki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Suriye ile bölgedeki kalkınma ve istikrar çabalarına destek verilmesi çağrısında bulundu.