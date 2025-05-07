Ümraniye'de 12. Geleneksel Çocuk Oyunları Kapanış Töreni Gerçekleşti

Ümraniye'de 12. Geleneksel Çocuk Oyunları'nın Kapanışı

Ümraniye, bu yıl 12. kez düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları ve İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler'in kapanış törenine ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri'nde düzenlendi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Kapanış törenine katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çamdereli, öğrenciler ve velileri, dereceye giren çocukları tebrik etti.

Başkan Yıldırım, başarılı olan öğrencilere hitap ederken, “Çocuklara 32 farklı dalda spor yapma imkanı sunduk.” ifadelerini kullandı. İki ayrı okulda düzenlenen bu oyunların birinci kategorisinde ilk ve ortaokul öğrencileri yarıştı. Yıldırım ayrıca, “Yarışan kardeşlerimiz ödüllerine kavuşacak. Benim için hepsi birinci.” dedi.

Özel, öğrencilere en az bir spor dalıyla ilgilenmeleri tavsiyesinde bulunarak, hayatta sporun önemini vurguladı. Konuşmaların ardından, etkinlikte dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ümraniye'de 12. Geleneksel Çocuk Oyunları ve İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler'in kapanış töreni Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri'nde yapıldı. Törende derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi.

Ümraniye'de 12. Geleneksel Çocuk Oyunları ve İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler'in kapanış töreni Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri'nde yapıldı. Törende derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi.