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Ümraniye'de Bıçakla Tehdit Eden Öğrenci Yakalandı

Ümraniye'de okuluna bıçakla dönen 12 yaşındaki öğrenci tehdit edildi; polis tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 17:35
Ümraniye'de Bıçakla Tehdit Eden Öğrenci Yakalandı

Tehdit Olayı Ümraniye'de Gerçekleşti

Ümraniye'de eğitim gören 12 yaşındaki K.Ş., bıçakla okuluna gelerek tehditte bulunduğu iddiaları üzerine güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, olay Esenevler Mahallesi'ndeki bir ortaokulda meydana geldi. Olayın ardından polis ekipleri okula intikal etti.

Öğrencinin Sağlık Sorunları Var

K.Ş'nin sağlık sorunları nedeniyle ilaç kullandığı ve bu ilaçların Müdür Yardımcısı S.M.U. tarafından kontrol edildiği belirlendi. K.Ş, okulda başka bir öğrenciyle yaşadığı sorun nedeniyle velisini aratmış, ancak aile okula gelmemişti.

K.Ş'nin Tehdit Ettiği İddiası

Müdür Yardımcısı S.M.U, ailenin durumla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin ardından K.Ş'nin hakarette bulunarak okuldan ayrıldığı tespit edildi. Bir süre sonra K.Ş, tekrar okula dönerek bıçakla tehditte bulunduğu öne sürüldü.

Polis Müdahalesi ve Adli Süreç

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, K.Ş'yi yakaladı. Öğrenci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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