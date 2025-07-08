Ümraniye'de Çocuk Yangını: Annenin ve Küçük Kızın Kurtuluşu

Çocuk Yangını Ümraniye'de Korkuttu

Ümraniye'nin Dumlupınar Mahallesi'nde, çakmakla oynayan bir çocuğun neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Sevap Sokak'taki tek katlı evde meydana gelen yangında, hızla büyüyen alevler evi sarmaya başladı. Olayın duyulmasıyla birlikte, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan çocuk ile anneannesi, çevredeki vatandaşların yardımıyla başarılı bir şekilde dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen kadın ve çocuk, ambulansta ayakta tedavi edilerek ilk yardımlarına alındı.

Mahalle sakinlerinden Emirhan Özgür, yangın haberini aldıktan hemen sonra olay yerine geldiklerini ve içeride bir kadın ile çocuğun bulunduğunu belirtti. Özgür, arkadaşlarının balyozla kapıyı kırarak kadın ve çocuğu kurtardığını ifade etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle kısa süre içerisinde söndürüldü. Özgür, durumu özetlerken, "Bildiğimiz kadarıyla küçük çocuk yatağı yakmış," dedi.

Ümraniye'de tek katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ümraniye'de tek katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.