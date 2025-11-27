Ümraniye'de Demir Sopayla Saldırı: Eşinin ve Komşusunun Araçları Zarar Gördü

Ümraniye Armağanevler'de boşanma aşamasındaki eşine ait aracı demir sopayla parçalayan şüpheli, tepki gösteren komşusunun aracına da zarar verdi; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:32
Olayın Detayları

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Armağanevler Mahallesinde yaşanan olayda, iddiaya göre boşanma aşamasında olan bir kişinin üzerine kayıtlı park halindeki otomobilin camlarını demir sopayla kırdığı belirtildi.

Saldırıyı duyan ve pencereden tepki gösteren komşuya yönelen şüpheli, bu kez komşusuna ait aracın camlarını kırdı ve kaportasında hasar oluşturdu. Olay sonrası aracı zarar gören komşu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Görüntüler

Olay anı, aracı zarar gören komşu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin araçlara defalarca sopayla vurduğu ve kendisine tepki gösteren komşusuna bağırdığı anlar yer alıyor.

Yetkililer ve güvenlik güçlerinin konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

