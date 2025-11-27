Ümraniye'de Demir Sopayla Saldırı: Eşinin ve Komşusunun Araçları Zarar Gördü

Olayın Detayları

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Armağanevler Mahallesinde yaşanan olayda, iddiaya göre boşanma aşamasında olan bir kişinin üzerine kayıtlı park halindeki otomobilin camlarını demir sopayla kırdığı belirtildi.

Saldırıyı duyan ve pencereden tepki gösteren komşuya yönelen şüpheli, bu kez komşusuna ait aracın camlarını kırdı ve kaportasında hasar oluşturdu. Olay sonrası aracı zarar gören komşu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Görüntüler

Olay anı, aracı zarar gören komşu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin araçlara defalarca sopayla vurduğu ve kendisine tepki gösteren komşusuna bağırdığı anlar yer alıyor.

Yetkililer ve güvenlik güçlerinin konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

ÜMRANİYE’DE BİR KİŞİ, BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN EŞİNE AİT OTOMOBİLİN CAMLARINI DEMİR SOPAYLA KIRDIĞI SIRADA DURUMA TEPKİ GÖSTEREN KOMŞUSUNUN ARACINA DA ZARAR VERDİ. O ANLAR, ARACI ZARAR GÖREN KOMŞU TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.