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Ümraniye'de Drift Yapan Sürücüye Ağır Cezalar Uygulandı

Drift yaparak trafiği tehdit eden sürücüye 21 bin 729 TL ceza kesildi, adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:40
Ümraniye'de Drift Yapan Sürücüye Ağır Cezalar Uygulandı

Ümraniye'de Drift Atan Sürücüye Cezai İşlem

Ümraniye'de, aracıyla drift atan bir sürücü, trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle toplam 21 bin 729 lira para cezasına çarptırıldı.

Ekipler Harekete Geçti

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayımlanan ve sürücünün drift yaptığı anları gösteren görüntüler üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda, olayın Hamza Yerlikaya Bulvarı'nda 5 Temmuz 2023 tarihinde kaydedildiği belirlendi.

Sürücünün Kimliği Tespit Edildi

Drift yapan aracın sürücüsünün kimliği F.U. olarak saptandı. Söz konusu sürücü, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme', 'drift atma' ve 'saygısızca araç kullanma' maddeleri nedeniyle ağır şekilde cezalandırıldı.

Adli İşlem Başlatıldı

Olaydan sonra sürücü hakkında adli işlem başlatılarak, güvenlik güçlerine teslim edildi.

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