Ümraniye'de Kadın Cinayeti: 2 Şüpheli Adliyeye Sevk

Ümraniye'de kadın cinayeti: 2 şüpheli adliyede

Olay ve soruşturmanın son durumu

İstanbul Ümraniye'de, sokakta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Özbekistan uyruklu Nıgına Sattarova'nın (33) yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan Umıd Sattarova ve Urınboy B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, 17 Ağustos akşamı Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak'ta gerçekleşmiş; Nıgına Sattarova boğazından bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve soruşturma

Saldırının ardından şüphelilerin olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı anlar bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaçan zanlılar, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerden Umıd Sattarova'nın bıçaklanan kadının eşi olduğu ve olayın aralarında çıkan kıskançlık nedeniyle meydana geldiğinin belirlendiği, diğer zanlı Urınboy B'nin de olaya dahil olduğu bildirildi.