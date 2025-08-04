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Ümraniye'de Kaza Yapıp Yanan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Ümraniye'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 18:40
Ümraniye'de Kaza Yapıp Yanan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Ümraniye'de Otomobil Yangını: Kaza Sonrası Alev Alev Yandı

Ümraniye'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobil alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. Olay, 35 CPH 179 plakalı aracın Çamlık ayrımında sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje girmesiyle başladı.

Kazanın ardından sürücü yara almadan kurtulurken, otomobil kısa sürede alev alarak yanmaya başladı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ve trafik ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü, ancak araç maddi hasar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Ümraniye'de kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ümraniye'de kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ümraniye'de kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ümraniye'de kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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