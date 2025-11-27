Ümraniye’de Levye Dehşeti: Komşunun Aracı Parçalandı

Ümraniye Armağanevler'de boşanma aşamasındaki şüpheli, levye ile araç camlarını kırdı; tepki gösteren komşunun otomobili de parçalandı, şikayetçi olundu.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:29
Olay

İstanbul’un Ümraniye ilçesi Armağanevler Mahallesinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olan eşine ait park halindeki otomobilin camları bir kişi tarafından demir sopayla kırıldı. Duruma tepki gösteren komşunun pencereden müdahalesinin ardından şüpheli, bu kez komşusuna ait aracın camlarını kırdı ve kaportasına zarar verdi.

Olay anı, mağdur komşu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilirken, saldırı anları apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aracı zarar gören kişi polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Mağdurun İfadeleri

Aracı parçalanan Tunahan Çolakel, yaşananları şöyle anlattı: "Balkonda kardeşimle birlikteydim, balkona doğru elindeki levyeyi fırlattı. Sonrasında sileceği söküp sileceği fırlattı. Hepsi kafamızı teğet geçti, canımızı zor kurtardık, kafamıza geliyordu."

Çolakel, saldırganın önce eşine ait aracı parçaladığını, ardından kendi aracına yöneldiğini belirterek, "Bütün camlarını kırdı, kaputa zarar verdi. Tehditler, küfürler, hakaretler." dedi.

Şüphelinin, polis müdahalesinden yakınarak tehditkâr ifadeler kullandığını aktaran Çolakel, şüphelinin "Benimle polisler her zaman ilgileniyor, beni alıyorlar ve tekrar evime bırakıyorlar. Hiçbir şey değişmiyor, seninle kim ilgilenecek?" dediğini paylaştı. Çolakel, konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını ve "Bundan sonrası ne olacağını bekleyip göreceğiz" dediğini ifade etti.

