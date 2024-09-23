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Ümraniye'de Polis Şehit Oldu, Motosiklet Hırsızına Operasyon Sırasında Çatışma

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı nedeniyle bir polis memuru şehit oldu, iki kişi yaralandı. Olayın detayları ve tepkiler haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 04:20
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 04:20
Ümraniye'de Polis Şehit Oldu, Motosiklet Hırsızına Operasyon Sırasında Çatışma

Ümraniye'de Trajik Olay: Polis Memuru Şehit Oldu

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçlaması nedeniyle gözaltına alınan zanlının, arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu bir polis memuru hayatını kaybetti. Olayda, bir başka polis ve zanlının annesi de yaralandı.

Olayın Gelişimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından yürütülen motosiklet hırsızlığı operasyonu sırasında 19 yaşındaki Y.E.Ç. isimli şahıs, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalandı. Şahsın, muhafaza altına alınmaya çalışıldığı süreçte arbede meydana geldi.

Silahlı Çatışma ve Yaralanmalar

Yaşanan arbede esnasında, Y.E.Ç., görevli memurun silahını alarak hem polislere hem de çevredeki kişilere ateş açtı. Diğer yandan, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz (27) da karşılık verdi. Olayda Şeyda Yılmaz ve diğer bir polis memuru K.H.S. ile zanlının annesi P.G. (43) yaralandı.

Şehit Polisimiz ve Yaralıların Durumu

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın polis Şeyda Yılmaz hayatını kaybetti. Diğer yaralı polis memuru K.H.S. ve annesi P.G.'nin ise hastanedeki tedavileri sürmektedir.

Yakalanma ve Yasal Süreç

Çatışma sırasında yaralanan Y.E.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Resmi Açıklama ve Taziyeler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yaşanan olayla ilgili olarak, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polisimize acil şifalar diliyoruz," şeklinde bir açıklama yaptı.

Bu acı olay, emniyet güçlerinin karşılaştığı zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi.

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