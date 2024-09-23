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Ümraniye'de Şehit Polis Memuru İfadesi Alınan Şüpheliye Soruşturma Başlatıldı

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı sebebiyle yakalanan şüpheli, çıkan arbede sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. İfadesine başlandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 15:03
Ümraniye'de Şehit Polis Memuru İfadesi Alınan Şüpheliye Soruşturma Başlatıldı

Ümraniye'de Şehit Polis Memuru İçin Soruşturma Başlatıldı

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı nedeniyle yakalanan ve bu süreçte polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüpheli Yunus Emre G., savcılıkta ifade vermeye başladı.

Olayın Gelişimi

19 yaşındaki Yunus Emre G., Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Hakkında 26 suç kaydı bulunan şüpheli, karakoldan kaçarak polisin dikkatini çekmiş ve polis memurları Şeyda Yılmaz ile K.H.S. tarafından yakalanmaya çalışılmıştı.

Kovalamaca ve Arbede

Kısa bir süreliğine yaşanan kovalamaca sırasında çıkan arbede esnasında, şüpheli Yunus Emre G., polisin silahını alarak çevreye ateş açtı. Bu olay sonucunda polis memuru Şeyda Yılmaz maalesef şehit oldu. Ayrıca K.H.S. ve şüphelinin annesi P.G. (43) de yaralandı.

Olayın Ardındaki Soruşturma
Yunus Emre G., Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği aracıyla İstanbul Anadolu Adliyesi’ne götürüldü ve şu an savcılıkta ifadesinin alınması devam ediyor.

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