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Ümraniye'de Silahlı Saldırı: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Ümraniye'de başından vurulan bir kadın hayatını kaybetti, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 02:04
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 02:04
Ümraniye'de Silahlı Saldırı: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Ümraniye'de Silahlı Saldırı: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Ümraniye'nin Finanskent Mahallesi'nde yaşanan silahlı saldırı, bölgede büyük bir üzüntü yarattı. Edinilen bilgilere göre, 3125. Sokak'ta, başından vurulmuş bir halde bulunan genç kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde hayatını kaybetti.

Olayın ardından hemen bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak ne yazık ki, sağlık ekiplerinin müdahalesi kadının yaşamını kurtaramadı ve cesedi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Olay yerinden kaçan bir şüphelinin, polis ekiplerine teslim olduğu bildirildi. Yetkililer, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Bu elim olay, Ümraniye halkında derin bir şok etkisi yarattı ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği konusunu gündeme getirdi.

Ümraniye'de başından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına...

Ümraniye'de başından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Kadının cesedi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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