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Ümraniye'de Trafik Kazası: 5 Zanlı Gözaltında, Sürücü Kaçtı

Ümraniye'de bir trafik kazasının ardından polise mukavemet eden 5 kişi gözaltına alındı, kaçan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 12:45
Ümraniye'de Trafik Kazası: 5 Zanlı Gözaltında, Sürücü Kaçtı

Ümraniye'de meydana gelen bir trafik kazası, polise mukavemet eden zanlıların gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Olay, Madenler Mahallesi Serencebey Caddesi'nde dün akşam yaşandı.

Bir otomobil, trafik polislerine ait araca arkadan çarptı. Çarpılan aracın sürücüsü Deprem G., alkollü olduğunu belirtip kendi aracına zarar vermeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü hakkında işlem başlattı.

Bu esnada, sürücünün yakınları Aşır E, Hayal G, Meftuni G, Bülent G, Üzeyir G, Sevda G ve Gamzecan G, polise mukavemet göstererek arbede çıkardı. Yaşanan bu arbede sırasında 5 polis memuru çeşitli yerlerinden yaralandı.

Arbedede yaralanan Meftuni G. ve Bülent G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan sürücü ise olay yerinden uzaklaştı. Şu ana kadar 5 şüpheli gözaltına alınırken, kaçan sürücüyü bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

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