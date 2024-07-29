Ümraniye'deki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Ümraniye'de Yangın Olayı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, Esenkent Mahallesi Yücesoy Sokak'ta bulunan bir kağıt geri dönüşüm tesisinde beklenmedik bir yangın çıktı. Olay, tesisin depolama alanında henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi.

Yangına Hızla Müdahale

Yangının büyümesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yangının başladığı alan, kısa sürede seyyar kamyonetler ve iş makineleri gibi diğer yanıcı maddelerle dolu olan bölüme sıçradı.

İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Çalışması

İtfaiye ekiplerinin etkin ve hızlı müdahalesi sayesinde, yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, yangın sonucunda tesis içinde önemli düzeyde hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi hakkında ise henüz kesin bir bilgiye ulaşılamadı.

Ümraniye'de kağıt geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ümraniye'de kağıt geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ümraniye'de kağıt geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ümraniye'de kağıt geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ümraniye'de kağıt geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ümraniye'de kağıt geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.