Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ankara’da bakanlar ve milletvekilleriyle ilçenin kentsel dönüşüm, altyapı ve spor yatırımlarını detaylı şekilde görüştü.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:24
Umut Yılmaz Ankara’da Bakanlarla Görüştü: Şehitkamil’e Proje ve Yatırım Vurgusu

Umut Yılmaz Ankara temaslarını tamamladı

Bakanlık ziyaretlerinde öncelik projeler

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep ve Şehitkamil’e kazandırılması planlanan projeler kapsamında Ankara’da kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Yoğun program çerçevesinde Yılmaz, bakanlarla ve Gaziantep milletvekilleriyle bir araya gelerek ilçenin öncelikli ihtiyaçlarını ve yatırım planlarını detaylı biçimde ele aldı.

Yılmaz ziyaretlerinde, AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ve Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Açıkgöz ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştü.

Kentsel dönüşüm, altyapı ve gençlik yatırımları masada

Görüşmede belediyenin kentsel dönüşüm planları, çevre yatırımları, modern yaşam alanlarının oluşturulması ve altyapı çalışmaları ayrıntılı şekilde tartışıldı. Şehitkamil’in gelişim ivmesini artıracak projeler hakkında Bakan Kurum’a kapsamlı sunum yapıldığı belirtildi.

Yılmaz ve heyeti daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya gelerek ilçede gençlere yönelik yeni spor yatırımları ve projeleri görüştü.

TBMM temasları ve milletvekili ziyaretleri

Bakanlık görüşmelerinin ardından Başkan Yılmaz, TBMM’de AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katıldı. Ardından TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı ve İrfan Çelikaslan’ı ziyaret ederek Şehitkamil’in ihtiyaçları ve bölgesel yatırımlar üzerinde kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Yılmaz: Verimli ve umut dolu görüşmeler

Ankara programını değerlendiren Başkan Yılmaz, ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Bakanlarımıza ve milletvekillerimize misafirperverlikleri, ilgileri ve Gaziantep’imize verdikleri güçlü destek için teşekkür ediyorum" dedi. Yılmaz, şehrin ve ilçelerin geleceğine yönelik projelerin titizlikle istişare edildiğini, Şehitkamil’de vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımlar için çalışmanın süreceğini vurguladı.

