Umut Yılmaz’dan Koruyucu Aile Farkındalığı Çağrısı

Başkan Yılmaz’dan Koruyucu Aile Farkındalığı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kent merkezinin en işlek noktalarından birinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara koruyucu aile konusunda bilgilendirmede bulundu. Etkinlik, Şehitkamil Belediyesi ile Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildi ve Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek de programa katıldı.

Etkinlik ve Bilgilendirme

Kalyon Kavşağı’nda yapılan çalışmada Başkan Yılmaz, cadde ve sokaklarda vatandaşlarla birebir sohbet ederek koruyucu aile sisteminin önemini anlattı. Yılmaz, uygulamanın toplumsal etkisini vurgulayarak şunları belirtti: "Bir çocuğun güvenle büyümesi, bir toplumun yarınlara daha sağlam adım atması demektir".

Gerçekleştirilen duyarlılık çalışması, bölgede bulunan sürücüler ve yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti. Etkinlik kapsamında koruyucu aile sürecini anlatan bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Başkan Yılmaz’ın Çağrısı

Yılmaz, koruyucu aile hizmetinin aile ortamından uzak kalan çocukların güvenli, sevgi dolu ve destekleyici bir çevrede büyümesini sağladığını vurguladı ve tüm ilçeyi bu konuda harekete geçmeye davet etti. Yılmaz, vatandaşlara seslenişinde şunları ifade etti: "Yüreğinize en çok dokunan bir meseleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir çocuğa hayat olmak, aile sahibi etmek dünyanın en güzel mutluluğudur. Bir çocuğa hayat vermek istiyorsanız, koruyucu aile olabilirsiniz. ‘Ben koruyucu aile olabilir miyim’ diye lütfen düşünmeyin. İçinde sevgi taşıyan her ebeveyn her kadın ve erkek koruyucu aile olabilir. Şehitkamil Belediyesi olarak koruyucu aile olmak isteyen herkesin yanında olacağız. Lütfen bu konuda hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüze müracaat edelim, koruyucu aile olalım".

Yılmaz ayrıca halka yönelik çağrısını yineleyerek, "Haydi Şehitkamil, bir çocuğun hayatına dokunmaya var mısın?" dedi.

Teşekkür ve Destek

Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek ise etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Şehitkamil Belediye Başkanımız Umut Yılmaz ve ekibiyle birlikte koruyucu aile ilgili farkındalık çalışması yapıyoruz. Yapmış oldukları çalışma ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, KENT MERKEZİNİN EN YOĞUN NOKTALARINDAN BİRİ OLAN İŞLEK CADDELERDE VATANDAŞLARA KORUYUCU AİLE KONUSUNDA BİLGİLENDİRMELERDE BULUNDU