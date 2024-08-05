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Ünal Üstel, UBP Genel Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, UBP olağan kurultayında genel başkanlık için başvurusunu yaptı ve partisine destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 21:54
Ünal Üstel, UBP Genel Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

Ünal Üstel, UBP Genel Başkanlığı İçin Adaylığını Duyurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, partisinin 23. Olağan Kurultayı'nda genel başkan adayı olmak için başvurusunu yaptı.

Başvurusunu UBP Genel Merkezine Teslim Etti

Üstel, eşi ve bazı bakanlar ile birlikte Başkent Lefkoşa’daki UBP Genel Merkezi’ne gelerek, 21 Eylül’de gerçekleştirilecek kurultay için gerekli belgeleri UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’na teslim etti.

Partisinin Güçlenmesi İçin Destek Çağrısı

Başvurunun ardından düzenlediği basın toplantısında, UBP'nin ciddi bir saldırı altında olduğunu belirten Üstel, "Muhalefet partileri ve bazı basın organları partimize saldırmayı marifet sayanlara gereken cevabı sandıkta verecektir." dedi.

Kurultayın yeni projeler ve istikrar açısından büyük bir öneme sahip olduğuna işaret eden Üstel, parti üyelerinin desteğiyle iktidarlarının güçleneceğini vurguladı.

Türkiye ile İlişkiler ve Ekonomik Reformlar

Görev süresinde Türkiye ile uyumlu ilişkiler içinde olduklarını ifade eden Üstel, şunları ekledi: "Halkımıza bazı hükümetler gibi maaş krizleri yaşatmadık. Tüm ekonomik sıkıntılara rağmen kamu ve özel sektör çalışanlarına tarihi maaş iyileştirmeleri sağladık. Asgari ücreti döviz bazında Avrupa’nın en yüksek birkaç asgari ücretinden biri haline getirdik. İş dünyasına, sanayicilere ve çiftçilere tarihi teşvikler sunduk. Ayrıca kadın girişimcilerimize çeşitli hibeler ve destekler verdik."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, partisinin olağan genel kurulunda genel başkanlığa tekrar aday olmak için başvuruda bulundu. Beraberinde eşi ve bazı bakanlar ile birlikte Başkent Lefkoşa'daki UBP Genel Merkezi'ne gelen Üstel, burada açıklamada bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, partisinin olağan genel kurulunda genel başkanlığa tekrar aday olmak için başvuruda bulundu. Beraberinde eşi ve bazı bakanlar ile birlikte Başkent Lefkoşa'daki UBP Genel Merkezi'ne gelen Üstel, burada açıklamada bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, partisinin olağan genel kurulunda genel başkanlığa tekrar aday olmak için başvuruda bulundu. Beraberinde eşi ve bazı bakanlar ile birlikte Başkent Lefkoşa'daki UBP Genel Merkezi'ne gelen Üstel, burada açıklamada bulundu.

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