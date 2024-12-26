UNAMA: Pakistan'ın Hava Saldırıları Afganistan'da Sivillerin Ölümüne Sebep Oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Pakistan savaş uçakları tarafından Afganistan'a gerçekleştirilen hava saldırılarında birçok sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kabul merkezli UNAMA, bu olaylara ilişkin bilgiler paylaştığı X sosyal medya hesabında açıklamalar yaptı.

UNAMA'nın güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, çocuklar ve kadınlar dahil olmak üzere birçok sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilmiştir. Uluslararası hukuk, askeri güçlere, sivil ve militanları ayırt etme ve sivillere zarar vermemeleri konusundaki sorumluluklarını hatırlatırken, olayın araştırılmasının ve hesap verebilirliğin sağlanmasının önemine dikkat çekildi.

Afganistan, 46 Sivilin Hayatını Kaybettiğini Açıkladı

24 Aralık'ta meydana gelen hava saldırıları, Pakistan'a ait savaş uçakları tarafından Afganistan'ın Paktika vilayetine yapıldı. Afgan yönetimi, bu saldırıları uluslararası normlara aykırı bulduklarını ve “yanıtsız kalmayacaklarını” belirtti. Afgan yetkililer, saldırılarda toplamda 46 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afganistan geçici hükümeti, tepkilerini göstermek amacıyla Pakistan'ın Kabil Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zehra Beluç ise, Afganistan topraklarında uygulanan operasyonların güvenlik tehditlerine yönelik olduğunu belirterek, sivillerin hedef alınmadığını savunmuştu. Pakistan medyası ise operasyonun Pakistan Talibanı (TTP)’na ait kamplara yönelik yapıldığı iddiasında bulundu.

Pakistan'ın Terör Sorunu

Pakistan, Afganistan'a sınır olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son yıllarda terör saldırılarında kayda değer bir artış ile karşı karşıya. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduğunu iddia eden silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik çeşitli saldırılar düzenlemektedir. İslamabad, TTP'nin Afganistan'da konuşlandığını ve buradan saldırılarını organize ettiğini ileri sürerken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddetmektedir.

Daha önce Pakistan ordusu, Afganistan'ın Host, Paktiya ve Kunar vilayetlerinde TTP üslerine yönelik saldırılar düzenlemiş, bu durum iki ülke arasında gerginliğe yol açmıştır.