UNDP Türkiye, 'Eko Gelecek Hibe Programı'nı Ankara'da Tanıttı
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülen "Eko Gelecek Hibe Programı"nın açılışı, Ankara'daki bir otelde düzenlenen etkinlikte yapıldı. Bu program, İklim Değişikliği ve Biyoçeşitlilik Alanında Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Artırılması Projesi kapsamındadır.
Açılış Etkinliğine Katılım Yoğundu
Programın açılışında UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Dominguez, Dışişleri Bakanlığı AB İşleri Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Ossowski'den Önemli Uyarılar
Büyükelçi Ossowski, burada yaptığı konuşmada, hibe programının sadece bir destek değil, aynı zamanda "bir eylem çağrısı" olduğunu vurguladı. İklim değişikliğinin ve biyoçeşitliliğin 21. yüzyılın temel endişesi olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin uluslararası arenada güçlü bir jeopolitik ortak olduğunu belirterek, Türkiye’nin bu konudaki çabalarını takdir ettiklerini söyledi.
Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
Ossowski, iklim değişikliği konusundaki fikirlerin eyleme dönüşmesinin birçok ekonomik fırsat yaratacağını ifade etti. "Hükümetler bunu tek başlarına yapamazlar; bireylerin ve toplumların kararlılığına ihtiyacımız var," Genel Müdür Özcan, Türkiye'deki sivil toplumun güçlenmesi için birçok projeye devam ettiklerini dile getirdi. Hibe programının biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği konularında ciddi destek sağlayacağını kaydetti. Özcan, Türkiye'nin AB fonlarını kullanarak sivil toplumu güçlendirmeye yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüğünü de belirtti. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Dominguez, "Eko Gelecek Hibe Programı"nın Türkiye'nin sürdürülebilirlik, iklim ve çevre alanlarında liderliğini güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı. Program kapsamında STK'lara toplam 2,3 milyon dolar hibe sağlanacağı bilgisini paylaşan Dominguez, biyoçeşitliliğin korunması için ulusal çözümler geliştirilmesine destek olmayı hedeflediklerini ifade etti. Dominguez, Türkiye'nin ulusal mirasını korumak için yürütülen çabalara destek vermeye devam edeceklerini vurgularken, toplumsal düzeyde katılımın hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülen "Eko Gelecek Hibe Programı"nın açılışı vesilesiyle Ankara'da program düzenlendi. "İklim Değişikliği ve Biyoçeşitlilik Alanında Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Artırılması Projesi" kapsamındaki "Eko Gelecek Hibe Programı"nın açılış etkinliği Ankara'daki bir otelde yapıldı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülen "Eko Gelecek Hibe Programı"nın açılışı vesilesiyle Ankara'da program düzenlendi. "İklim Değişikliği ve Biyoçeşitlilik Alanında Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Artırılması Projesi" kapsamındaki "Eko Gelecek Hibe Programı"nın açılış etkinliği Ankara'daki bir otelde yapıldı.
Türkiye'deki Sivil Toplumun Güçlendirilmesi
Programın Hedefleri ve Beklentileri
Genel Müdür Özcan, Türkiye'deki sivil toplumun güçlenmesi için birçok projeye devam ettiklerini dile getirdi. Hibe programının biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği konularında ciddi destek sağlayacağını kaydetti. Özcan, Türkiye'nin AB fonlarını kullanarak sivil toplumu güçlendirmeye yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüğünü de belirtti.
UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Dominguez, "Eko Gelecek Hibe Programı"nın Türkiye'nin sürdürülebilirlik, iklim ve çevre alanlarında liderliğini güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı. Program kapsamında STK'lara toplam 2,3 milyon dolar hibe sağlanacağı bilgisini paylaşan Dominguez, biyoçeşitliliğin korunması için ulusal çözümler geliştirilmesine destek olmayı hedeflediklerini ifade etti.
Dominguez, Türkiye'nin ulusal mirasını korumak için yürütülen çabalara destek vermeye devam edeceklerini vurgularken, toplumsal düzeyde katılımın hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülen "Eko Gelecek Hibe Programı"nın açılışı vesilesiyle Ankara'da program düzenlendi. "İklim Değişikliği ve Biyoçeşitlilik Alanında Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Artırılması Projesi" kapsamındaki "Eko Gelecek Hibe Programı"nın açılış etkinliği Ankara'daki bir otelde yapıldı.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülen "Eko Gelecek Hibe Programı"nın açılışı vesilesiyle Ankara'da program düzenlendi. "İklim Değişikliği ve Biyoçeşitlilik Alanında Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Artırılması Projesi" kapsamındaki "Eko Gelecek Hibe Programı"nın açılış etkinliği Ankara'daki bir otelde yapıldı.