UNDP Türkiye, 'Eko Gelecek Hibe Programı'nı Ankara'da Tanıttı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülen "Eko Gelecek Hibe Programı"nın açılışı, Ankara'daki bir otelde düzenlenen etkinlikte yapıldı. Bu program, İklim Değişikliği ve Biyoçeşitlilik Alanında Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Artırılması Projesi kapsamındadır.

Açılış Etkinliğine Katılım Yoğundu

Programın açılışında UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Dominguez, Dışişleri Bakanlığı AB İşleri Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ossowski'den Önemli Uyarılar

Büyükelçi Ossowski, burada yaptığı konuşmada, hibe programının sadece bir destek değil, aynı zamanda "bir eylem çağrısı" olduğunu vurguladı. İklim değişikliğinin ve biyoçeşitliliğin 21. yüzyılın temel endişesi olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin uluslararası arenada güçlü bir jeopolitik ortak olduğunu belirterek, Türkiye’nin bu konudaki çabalarını takdir ettiklerini söyledi.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü