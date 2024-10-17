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UNESCO, AA Kameramanı İçin Şeffaf Soruşturma Çağrısında Bulundu

UNESCO, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden AA kameramanı için tam bir soruşturma talep etti.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 18:11
UNESCO, AA Kameramanı İçin Şeffaf Soruşturma Çağrısında Bulundu

UNESCO'dan Önemli Açıklama

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay, meydana gelen üzücü olaylar hakkında önemli bir çağrıda bulundu.

Saldırılar ve Sonuçları

İsrail saldırıları sırasında yaşamını yitiren Anadolu Ajansı kameramanı için Azoulay, "tam ve şeffaf bir soruşturma" yapılması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Tepkiler

Bu açıklama, uluslararası toplulukta benzer kaygıları artırırken, basın özgürlüğünün korunmasını da gündeme getiriyor.

UNESCO, olayın tüm boyutlarının araştırılmasının önemine dikkat çekerek, gelecek için örnek teşkil edecek bir yaklaşım sergilenmesini destekliyor.

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