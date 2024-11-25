DOLAR
34,56 -0,06%
EURO
36,32 -1,03%
ALTIN
2.914,53 3,04%
BITCOIN
3.280.352,9 1,95%

UNESCO'da İsrail'in UNRWA Kararına Karşı Tasarı Kabul Edildi

UNESCO, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerine son verme kararını reddeden tasarıyı kabul etti. Türkiye önemli bir rol üstlendi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 22:32
UNESCO'da İsrail'in UNRWA Kararına Karşı Tasarı Kabul Edildi

UNESCO'dan Önemli Adım: İsrail'in UNRWA Kararına Karşı Tasarı Kabul Edildi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme kararına karşı çıkan bir tasarıyı kabul etti. Türkiye'nin eş sunuculuğundaki bu tasarı, 12 ülkenin çağrısıyla düzenlenen UNESCO Yürütme Kurulu toplantısında oy birliğiyle onaylandı.

Filistin ile Ürdün'ün Hazırladığı Tasarı Kabul Edildi

Toplantıda, Filistin ve Ürdün tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin öncülerinden olduğu tasarı üzerine özel bir oturum gerçekleştirildi. Tasarıda, ABD, Arjantin, Çekya ve Paraguay “ret” oyu kullanırken, Arnavutluk ve Burkina Faso çekimser kaldı. 58 ülkeden 50'sinin evet oyu verdiği bu tasarı içerisinde, İsrail'in Filistinli çocuklara sağlanan eğitim hizmetlerini tehdit eden son yasal önlemlerine ciddi endişe duyulduğu vurgulandı.

Türkiye'nin Kararlılığı: UNRWA'ya Desteğimiz Sürecek

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, oturumda İsrail’in Gazze'deki saldırılarının ciddi endişe kaynağı olduğuna dikkat çekti. Aybet, “İnsani yardımın engellenmesi ve açlığın bir savaş yöntemi olarak kullanılması uluslararası hukukun ihlali anlamına geliyor” dedi. UNRWA'nın bölgedeki mültecilere sağladığı yardımların, artan şiddet ortamında çok daha vazgeçilmez bir hal aldığını belirtti.

Türkiye'nin Katkıları ve İnsani Yardım Çabaları

Aybet ayrıca, Türkiye'nin bu yıl UNRWA'ya 15 milyon dolar katkıda bulunduğunu ve 2025 yılında 120 bin ton un tedarik edeceğini ifade etti. Türkiye, Filistin halkının yanında durmaya ve UNRWA'yı her şekilde desteklemeye devam edecektir.

Türkiye'nin Rolü ve Uluslararası Tepkiler

Büyükelçi Aybet, tasarının kabul edilmesinin ardından yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin yürüttüğü müzakerelerin başarısını ön plana çıkardı. “İsrail ve destekçilerinin uluslararası platformlarda yalnızlaştığını gösteren bu karar, dünya kamuoyunun artık işgalin sona ermesi gerektiğini anlamaya başladığının bir işareti” şeklinde konuştu. Gerçekleşen bu tarihi oturumun ardından, UNESCO tarafından alınan bu kararın önemini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünde (UNESCO) İsrail’in, Birleşmiş Milletler (BM)...

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünde (UNESCO) İsrail’in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme kararına karşı çıkan ve Türkiye’nin eş sunuculuğunu yaptığı tasarı kabul edildi. Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Filistin halkının yanında durmayı ve UNRWA'yı mümkün olan her şekilde desteklemeyi sürdüreceğini” belirtti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünde (UNESCO) İsrail’in, Birleşmiş Milletler (BM)...

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünde (UNESCO) İsrail’in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme kararına karşı çıkan ve Türkiye’nin eş sunuculuğunu yaptığı tasarı kabul edildi. Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Filistin halkının yanında durmayı ve UNRWA'yı mümkün olan her şekilde desteklemeyi sürdüreceğini” belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem: Vali ve Belediye Başkanı'ndan Açıklamalar
2
UNESCO'da İsrail'in UNRWA Kararına Karşı Tasarı Kabul Edildi
3
TBMM'de Genel Sağlık Sigortası İçin Yeni Düzenlemeler
4
Beyoğlu'nda İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Denetim Genelgesi Müjdesi
6
Pentagon, Trump ile Geçiş Anlaşması İmzalanmadığını Açıkladı
7
Arap Birliği'nden İsrail'e Net İhtar: Irak'a Müdahale Reddi

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!