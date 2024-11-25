UNESCO'da İsrail'in UNRWA Kararına Karşı Tasarı Kabul Edildi

UNESCO'dan Önemli Adım: İsrail'in UNRWA Kararına Karşı Tasarı Kabul Edildi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme kararına karşı çıkan bir tasarıyı kabul etti. Türkiye'nin eş sunuculuğundaki bu tasarı, 12 ülkenin çağrısıyla düzenlenen UNESCO Yürütme Kurulu toplantısında oy birliğiyle onaylandı.

Filistin ile Ürdün'ün Hazırladığı Tasarı Kabul Edildi

Toplantıda, Filistin ve Ürdün tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin öncülerinden olduğu tasarı üzerine özel bir oturum gerçekleştirildi. Tasarıda, ABD, Arjantin, Çekya ve Paraguay “ret” oyu kullanırken, Arnavutluk ve Burkina Faso çekimser kaldı. 58 ülkeden 50'sinin evet oyu verdiği bu tasarı içerisinde, İsrail'in Filistinli çocuklara sağlanan eğitim hizmetlerini tehdit eden son yasal önlemlerine ciddi endişe duyulduğu vurgulandı.

Türkiye'nin Kararlılığı: UNRWA'ya Desteğimiz Sürecek

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, oturumda İsrail’in Gazze'deki saldırılarının ciddi endişe kaynağı olduğuna dikkat çekti. Aybet, “İnsani yardımın engellenmesi ve açlığın bir savaş yöntemi olarak kullanılması uluslararası hukukun ihlali anlamına geliyor” dedi. UNRWA'nın bölgedeki mültecilere sağladığı yardımların, artan şiddet ortamında çok daha vazgeçilmez bir hal aldığını belirtti.

Türkiye'nin Katkıları ve İnsani Yardım Çabaları

Aybet ayrıca, Türkiye'nin bu yıl UNRWA'ya 15 milyon dolar katkıda bulunduğunu ve 2025 yılında 120 bin ton un tedarik edeceğini ifade etti. Türkiye, Filistin halkının yanında durmaya ve UNRWA'yı her şekilde desteklemeye devam edecektir.

Türkiye'nin Rolü ve Uluslararası Tepkiler

Büyükelçi Aybet, tasarının kabul edilmesinin ardından yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin yürüttüğü müzakerelerin başarısını ön plana çıkardı. “İsrail ve destekçilerinin uluslararası platformlarda yalnızlaştığını gösteren bu karar, dünya kamuoyunun artık işgalin sona ermesi gerektiğini anlamaya başladığının bir işareti” şeklinde konuştu. Gerçekleşen bu tarihi oturumun ardından, UNESCO tarafından alınan bu kararın önemini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünde (UNESCO) İsrail’in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme kararına karşı çıkan ve Türkiye’nin eş sunuculuğunu yaptığı tasarı kabul edildi. Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Filistin halkının yanında durmayı ve UNRWA'yı mümkün olan her şekilde desteklemeyi sürdüreceğini” belirtti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünde (UNESCO) İsrail’in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme kararına karşı çıkan ve Türkiye’nin eş sunuculuğunu yaptığı tasarı kabul edildi. Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Filistin halkının yanında durmayı ve UNRWA'yı mümkün olan her şekilde desteklemeyi sürdüreceğini” belirtti.