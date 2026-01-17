UNESCO Mirası Sıra Geceleri ve Barana İlk Kez Aynı Sahnede

UNESCO Kayıtlı Sıra Geceleri ve Barana Geleneği Balıkesir’de Buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun somut olmayan kültürel mirasını yaşatmak amacıyla düzenlediği etkinlikte, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesinde yer alan Şanlıurfa Sıra Geceleri ile Dursunbey Barana Geleneğini dünyada ilk kez aynı sahnede izleyicilerle buluşturdu.

Etkinlikte Kültürel Bir Şölen

Anadolu’nun farklı coğrafyalarından çıkan bu iki köklü kültürel değer, müzik, söz ve dostluk meclisleriyle seyircilere zengin bir kültür şöleni sundu. Organizasyonun amacı, Anadolu’nun ortak kültürel mirasını görünür kılmak ve farklı yöresel gelenekler arasında kültürel bağları güçlendirmek olarak açıklandı.

Her iki gelenek de 2011 yılında UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil

Uzmanların ve Temsilcilerin Görüşleri

Dursunbey Folklor Araştırma, Eğitim ve Turizm Derneği (DUFAD) Başkanı Ali İnce, kültürlerin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaparak bu tarz etkinliklerin kültürel kaynaşmayı güçlendirdiğini belirtti. İnce, Barana geleneğinin 300-400 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve Barana kültürünün Şanlıurfa Sıra Geceleri, Elazığ Kürsübaşı ve Çankırı Yaranları ile birlikte 2011 yılında UNESCO listesine alındığını hatırlattı.

İnce, Barana geleneğinde ahlak, terbiye ve disiplinin vazgeçilmez olduğunu, bu kurallar çerçevesinde baranaya kabul edilecek kişinin toplumda saygınlığı ve kefili olması gerektiğini ifade etti.

Şanlıurfa Sıra Gecesi Ekibi Şefi İsmail Altıngöz de Anadolu kültürlerinin ortak bir kökten beslendiğini belirterek, “Bu gelenekler ahilik kültüründen geliyor. İsimler farklı olsa da özünde kültürlerimiz bir. Urfa’da sıra gecesi diyoruz, Balıkesir’de Barana deniyor. Oturma ya da icra biçimleri değişse de kültürel ruh aynı” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür-Sanat Sosyal İşler Daire Başkanı Ulaş Taka ise Balıkesir ve Şanlıurfa büyükşehir belediyelerinin iş birliğiyle bu iki önemli mirası dünyada ilk kez aynı sahnede buluşturduklarını belirtti. Taka, “Bugün Urfa’nın dağlarından Alaçam dağlarına uzanan bir kültür yolculuğu yapıyoruz. Türkülerle, ortak değerlerimiz etrafında bir araya geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Anadolu’nun ortak kültürel mirasını ön plana çıkarma ve farklı yörelerin gelenekleri arasında köprü kurma hedefiyle dikkat çekti.

UNESCO’NUN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TEMSİLİ LİSTESİ’NDE YER ALAN ŞANLIURFA SIRA GECELERİ İLE BALIKESİR’İN DURSUNBEY İLÇESİNE ÖZGÜ BARANA GELENEĞİ, DÜNYADA İLK KEZ AYNI SAHNEDE İZLEYİCİYLE BULUŞTU