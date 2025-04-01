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UNICEF: Gazze'de İsrail'in Ateşkesi Bozması Sonucu 322 Çocuk Hayatını Kaybetti

UNICEF'e göre İsrail'in ateşkesi bozmasıyla Gazze'de 10 günde 322 çocuk hayatını kaybetti, 609 çocuk ise yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 00:10
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 00:10
UNICEF: Gazze'de İsrail'in Ateşkesi Bozması Sonucu 322 Çocuk Hayatını Kaybetti

UNICEF: Gazze'de 322 Çocuk Hayatını Kaybetti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozmasının ardından, yoğun bombardıman ve kara operasyonlarıyla birlikte 10 günde 322 çocuğun hayatını kaybettiğini ve 609 çocuğun yaralandığını duyurdu.

UNICEF, yaptığı yazılı açıklamada, bombardımanların ayrım gözetmeksizin gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Ayrıca, Gazze'ye insani yardımların tamamen durdurulmasının, özellikle çocuklar için büyük bir tehdit oluşturduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada, temel ihtiyaçların karşılanmaması durumunda çocuk ölümlerinin artacağı uyarısı yapıldı.

Her Gün 100'den Fazla Çocuk Tehlikede

Açıklamada, günlük olarak 100'den fazla çocuğun öldüğü veya yaralandığı bilgisi verilerek, çocukların çoğunun yerinden edildiği ve derme çatma çadırlar ile yıkık evlerde yaşamak zorunda kaldığı ifade edildi.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, ateşkesin bozulmasının ardından çocukların yeniden “ölümcül şiddet sarmalına” itildiğini belirterek, tüm taraflara uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Gazze'deki Durum Acil Yardım Gerektiriyor

Açıklamada, son 19 ayda 15 binden fazla çocuğun hayata veda ettiği ve 34 binden fazla çocuğun yaralandığı bilgisi verilirken, 1 milyon çocuğun temel ihtiyaçlardan mahrum kaldığı vurgulandı. Bunun yanı sıra, insani yardım örgütlerinin durmaksızın çocukları desteklemek için çalıştığı, ancak onların da saldırıya uğradığı belirtildi.

Catherine Russell, tüm risklere rağmen UNICEF’in çocuklara ve ailelerine hayat kurtarıcı yardım sağlamaya devam edeceğini ifade ederken, hasta ve yaralı çocukların acil tahliyesi için izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Dünya Çocukların Ölümüne İzin Vermemeli

Açıklamada, uluslararası hukukun uygulanması ve şiddetin sonlanması için etkili olan ülkelere, nüfuzlarını kullanma çağrısı yapıldı: “Dünya, çocukların ölmesi ve acı çekmesine izin vermemeli.”

İsrail Ordusunun Yeniden Başlattığı Saldırılar

İsrail ordusu, 19 Ocak’tan beri yürürlükte olan ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştır. Bu saldırılardan itibaren, çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılar olmak üzere 1001'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 2 bin 359'u aşkın kişinin yaralandığı bildirilmiştir. 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 50 bin 357 Filistinli hayatını kaybetti, 114 bin 400 kişi yaralandı.

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