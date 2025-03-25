UNICEF Sözcüsü: Gazze'de Ateşkesin Sağlanması Şart

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'de acil durumun ateşkesin sağlanması olduğunu bildirdi. Elder, ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Birleşmiş Milletler'in Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundular.

Elder, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin kontrolünü ele geçirme planının uluslararası anlaşmalarla çeliştiğine dikkat çekerek, Gazzeli insanların zorla yerinden edilmesine son verilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Son günlerde yaşanan İsrail saldırıları nedeniyle sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik kabus yaşanıyor. Bu nedenle, şu anda odak noktamız ateşkesin sağlanması olmalıdır," dedi.

Aynı zamanda Gazze'ye son üç haftadır insani yardım girişinin olmadığını belirten Elder, bu yardımların acilen yeniden başlaması ve çocuklara yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı.

DSÖ Sözcüsü Harris, BM'nin İsrail'in saldırılarını yeniden başlatmasının ardından Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararına dair sorulara yanıt verdi. Harris, DSÖ'nün acil durum ekibinin Gazze'de kalacağını belirtmesine rağmen, yardım ulaştırma ve güvenliğin sağlanmasının kritik olduğu bilgisini verdi.

Ateşkesi Bozan Saldırılar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına geri döndü. Saldırılar sonucunda, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 670'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1200'ü aşkın kişi ise yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yaptığı saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 82'ye, yaralıların sayısı ise 113 bin 408'e ulaştı. Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı daha fazla askeri güçle hareket etme niyetinde olduğunu belirtti.

Hamas, İsrail'in vaatlerine uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözleri önünde sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade ederek, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını iddia etti.

Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi kararların gölgesinde gerçekleşti.