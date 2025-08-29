DOLAR
UNIFIL'den Mavi Hat Çağrısı: İHA Patlamasında 2 Lübnan Askeri Öldü

UNIFIL, 'Mavi Hat'a tam saygı çağrısını yineledi; İHA incelemesi sırasında patlamada 2 Lübnan askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 23:54
UNIFIL'den Mavi Hat Çağrısı: İHA Patlamasında 2 Lübnan Askeri Öldü

UNIFIL'den 'Mavi Hat' çağrısı: İHA incelemesinde 2 asker hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ile aralarında çizilen ve 'Mavi Hat' olarak bilinen sınıra saygı gösterilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Olay ve UNIFIL açıklaması

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, dün Lübnan'ın güneyinde düşen İsrail'e ait bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) incelenmesi sırasında meydana gelen patlamada 2 Lübnan askerinin öldüğü bildirildi ve taziye dilekleri iletildi.

Açıklamada, "Bu trajik kayıp, Lübnan Silahlı Kuvvetleri’nin (LAF) Lübnan’ın güneyini güvence altına alma konusunda daha büyük sorumluluklar üstlenirken karşı karşıya kaldığı riskleri gözler önüne seriyor." ifadelerine yer verildi.

UNIFIL, ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2790 sayılı kararına atıfta bulunarak tarafların 'Mavi Hat'a tam saygı göstermesi ve düşmanlıkları tamamen durdurması gerektiğini hatırlattı. Açıklamada, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde tam konuşlanması gerektiği ve bunun 1701 sayılı BMGK kararının merkezinde yer aldığı vurgulandı.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girerek Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi çağrısında bulundu.

BMGK, Lübnan'ın talebi üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etti. Bu karar, İsrail'in 'Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

