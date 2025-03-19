UNIFIL: İsrail'in Lübnan İhlalleri Endişe Verici

UNIFIL, İsrail'in Lübnan üzerindeki ihlallerinden endişe ettiğini ve istikrar için acil önlemler gerektiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 17:56
UNIFIL: İsrail'in Lübnan İhlalleri Endişe Verici

UNIFIL'den Kritik Açıklama

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik günlük ihlallerinden duyduğu endişeyi dile getirdi. UNIFIL, 47. yılı vesilesiyle düzenlediği bir törende, bu ihlallerin hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını hem de Lübnan egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.

İhlallere Karşı Çözüm Önerisi

UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesi ve Lübnan ordusunun güneyde konuşlanması gerektiğini vurguladı. Tenenti, "Lübnan'ın güneyinde İsrail'in tamamen çekilmesiyle istikrar sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

Güvenlik Üzerine Vurgular

UNIFIL Misyonu Başkanı ve Komutanı General Aroldo Lazaro, Lübnan ile İsrail arasında kalıcı bir ateşkes sağlamak için çabalarını sürdüreceklerini açıkladı. Ekim 2023'te yaşanan zorluklara dikkat çeken Lazaro, "Saldırılar başlamadan önce 18 yıl boyunca bölgede istikrar vardı" dedi. Ayrıca, yerinden edilen ailelerin geri dönmeleri için Lübnan ordusuyla işbirliği içinde çalıştıklarını kaydetti.

Ateşkes Anlaşması ve İhlaller

27 Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in sık sık bu anlaşmayı ihlal ettiğini vurgulayan Lazaro, Lübnan'daki saldırılarda en az 94 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Ayrıca, İsrail ordusunun ateşkes maddelerine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi noktalardaki varlığını sürdürdüğü belirtildi.

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