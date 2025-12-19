ÜNİPERSEN Başkanı Güzel: Memurun geleceğini garanti altına alacak düzenleme gelmedi

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel, 8. Toplu Sözleşme'nin memurun alım gücünü korumadığını ve geleceğini kararttığını belirterek, ek protokol talebinin karşılanmadığını söyledi.

Eylem süreci ve talepler

ÜNİPERSEN, memur ve emeklilerin artan hayat pahalılığı karşısında yaşadığı geçim sıkıntısına dikkati çekmek amacıyla bir eylem süreci başlattı. Sendika açıklamasında, açıklanan maaş artış oranlarının kira, gıda, ulaşım, enerji ve temel yaşam giderlerindeki artışın gerisinde kaldığı ifade edildi.

Sendika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği eylemin ardından adil bir maaş düzenlemesi sağlanana kadar Ankara'da çeşitli eylemler yapacaklarını ve 9 Ocak 2026 tarihinde iş bırakma kararı alacaklarını duyurdu.

Güzel'in değerlendirmeleri

Güzel, 8. Toplu Sözleşme'nin memurun alım gücünü korumadığını ve bundan dolayı ek protokol veya Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) inisiyatifinin gerektiğini belirtti. Meclisin yaklaşık 2,5 aydır çalıştığını ancak memurun geleceğini garanti altına alacak bir düzenlemenin gelmediğini vurguladı.

Güzel, bütçe görüşmelerine de değinerek, yaklaşık 1 aydır TBMM'de görüşülen 2026 bütçesinin memura refah getirecek bir adım içermediğini söyledi. TÜİK verileri üzerinden yapılan artışların bile kamu çalışanlarının ev kirasını karşılayamaz hale getirdiğini, 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin maaş gününde bile yakınlarından borç istemek zorunda kaldığını ifade etti.

"Her gün maaş hesabı yapmaktan yorulduk"

Güzel, memurun kira, faturalar ve gıdaya ayırdığı bütçenin her geçen gün azaldığını söyleyerek: 'Memurun ne durumda olduğunu şu önümüzdeki koliler çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Memurun kira ve faturalardan sonra gıdaya ayırdığı bütçe her geçen gün azalıyor. Devletin memuru, yardım kolisine muhtaç hale geldi.' değerlendirmesinde bulundu.

Güzel ayrıca, verilen 3600 ek gösterge kararının bütçede görünmediğini, kamuda mülakat uygulamalarının adaletsizlik oluşturduğunu ve memurların ocak zammında refah payı beklediğini söyledi. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarıyla geçim sağlamanın mümkün olmadığını belirten Güzel, haftalık refah payı talepleri için mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

İbrahim Güzel son olarak, 'Her gün kirayı nasıl ödeyeceğimizi, kredi kartı asgarisini ödemek için kimden borç isteyeceğimizi düşünmekten ve her gün maaş hesabı yapmaktan yorulduk. Tek isteğimiz insanca yaşayacak ücret.' ifadelerini kullandı.

