DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,17 0,05%
ALTIN
5.952,97 0,09%
BITCOIN
3.768.773,26 -3,81%

ÜNİPERSEN Başkanı Güzel: Memurun geleceğini garanti altına alacak düzenleme gelmedi

ÜNİPERSEN Başkanı İbrahim Güzel, 8. Toplu Sözleşmenin alım gücünü korumadığını belirterek eylem başlattıklarını ve 9 Ocak 2026'da iş bırakacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:18
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel: Memurun geleceğini garanti altına alacak düzenleme gelmedi

ÜNİPERSEN Başkanı Güzel: Memurun geleceğini garanti altına alacak düzenleme gelmedi

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel, 8. Toplu Sözleşme'nin memurun alım gücünü korumadığını ve geleceğini kararttığını belirterek, ek protokol talebinin karşılanmadığını söyledi.

Eylem süreci ve talepler

ÜNİPERSEN, memur ve emeklilerin artan hayat pahalılığı karşısında yaşadığı geçim sıkıntısına dikkati çekmek amacıyla bir eylem süreci başlattı. Sendika açıklamasında, açıklanan maaş artış oranlarının kira, gıda, ulaşım, enerji ve temel yaşam giderlerindeki artışın gerisinde kaldığı ifade edildi.

Sendika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği eylemin ardından adil bir maaş düzenlemesi sağlanana kadar Ankara'da çeşitli eylemler yapacaklarını ve 9 Ocak 2026 tarihinde iş bırakma kararı alacaklarını duyurdu.

Güzel'in değerlendirmeleri

Güzel, 8. Toplu Sözleşme'nin memurun alım gücünü korumadığını ve bundan dolayı ek protokol veya Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) inisiyatifinin gerektiğini belirtti. Meclisin yaklaşık 2,5 aydır çalıştığını ancak memurun geleceğini garanti altına alacak bir düzenlemenin gelmediğini vurguladı.

Güzel, bütçe görüşmelerine de değinerek, yaklaşık 1 aydır TBMM'de görüşülen 2026 bütçesinin memura refah getirecek bir adım içermediğini söyledi. TÜİK verileri üzerinden yapılan artışların bile kamu çalışanlarının ev kirasını karşılayamaz hale getirdiğini, 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin maaş gününde bile yakınlarından borç istemek zorunda kaldığını ifade etti.

"Her gün maaş hesabı yapmaktan yorulduk"

Güzel, memurun kira, faturalar ve gıdaya ayırdığı bütçenin her geçen gün azaldığını söyleyerek: 'Memurun ne durumda olduğunu şu önümüzdeki koliler çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Memurun kira ve faturalardan sonra gıdaya ayırdığı bütçe her geçen gün azalıyor. Devletin memuru, yardım kolisine muhtaç hale geldi.' değerlendirmesinde bulundu.

Güzel ayrıca, verilen 3600 ek gösterge kararının bütçede görünmediğini, kamuda mülakat uygulamalarının adaletsizlik oluşturduğunu ve memurların ocak zammında refah payı beklediğini söyledi. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarıyla geçim sağlamanın mümkün olmadığını belirten Güzel, haftalık refah payı talepleri için mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

İbrahim Güzel son olarak, 'Her gün kirayı nasıl ödeyeceğimizi, kredi kartı asgarisini ödemek için kimden borç isteyeceğimizi düşünmekten ve her gün maaş hesabı yapmaktan yorulduk. Tek isteğimiz insanca yaşayacak ücret.' ifadelerini kullandı.

ÜNİPERSEN GENEL BAŞKANI İBRAHİM GÜZEL AÇIKLAMA YAPTI

ÜNİPERSEN GENEL BAŞKANI İBRAHİM GÜZEL AÇIKLAMA YAPTI

ÜNİPERSEN GENEL BAŞKANI İBRAHİM GÜZEL AÇIKLAMA YAPTI

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Trafik 370 Kamera ile Güvende
2
Muğla Büyükşehir Zabıtasından Hijyen ve Gramaj Denetimi
3
Esenyurt'ta Okullara Ücretsiz İçme Suyu: Su Sebilleri Kuruldu
4
Bingöl'de İRAP Değerlendirmesi: 99 Eylemden 40'ı Tamamlandı
5
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel: Memurun geleceğini garanti altına alacak düzenleme gelmedi
6
Aydın'da Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı İhalesiyle Trafik Çözümüne Adım
7
Düzce Üniversitesi: Türkiye HIV Vakalarında yüzde 450 Artışla Öne Çıkıyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül