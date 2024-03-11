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Üniversite Öğretim Üyesi Taciz İddialarıyla Açığa Alındı: Genç Kıza ''Gel Günah İşleyelim' Demiş ve...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi O.S., öğrencisi G.N.İ.'yi taciz ettiği iddiasıyla açığa alındı. O.S.'nin daha önce üç kez taciz şikayetiyle görevden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı. G.N.İ'nin yaşadığı kabustan sonra başvurduğu başsavcılık, soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 12:59
Üniversite Öğretim Üyesi Taciz İddialarıyla Açığa Alındı: Genç Kıza ''Gel Günah İşleyelim' Demiş ve...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi O.S., öğrencisi G.N.İ.'yi taciz ettiği iddiasıyla gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre; Olay, geçtiğimiz yıl yaşanan depremin ardından uzaktan eğitime geçilmesiyle başladı. O.S., Çanakkale'de yaşayan öğrencilerine ders verebileceğini söyleyerek kendi odasına çağırdı. Ancak, G.N.İ.'yi taciz ettiği iddiası ortaya çıktı.

taciz

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O.S.'nin G.N.İ.'ye psikoloji ve rüya tabirleri konusunda yardım edebileceğini söyleyerek tacizlerine başladığı ifade edildi. Genç kızın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, O.S.'nin daha önce üç kez taciz şikayetiyle görevden uzaklaştırıldığı belirlendi. Taciz iddialarıyla açığa alınan O.S., daha önce mahkeme kararıyla göreve geri dönmüştü.

G.N.İ'nin yaşadığı olaylar, ailesine anlatması üzerine başsavcılığa şikayette bulunmasıyla ortaya çıktı. G.N.İ., psikoterapi desteği almaya başladı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında O.S.'yi okul yönetimi tarafından açığa aldı. O.S.'nin daha önceki taciz suçlamalarından sonra mahkeme kararıyla göreve dönmesi, üniversite yönetiminin kararına eleştiri getiriyor.

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