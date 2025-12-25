Üniversiteli Gençler Sultanhisar'da Yaşlı Çınarları Unutmadı

Huzurevi ziyareti çiçek ve türkülerle anlam kazandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, üniversite öğrencilerinin gönüllü dayanışması sıcak anlara sahne oldu. İlçe huzurevini ziyaret eden gençler, yaşlılarla bir araya gelerek hem sohbet etti hem de birlikte etkinlik gerçekleştirdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Sultanhisar Yurt Müdürlüğü'nde kalan öğrenciler tarafından düzenlenen ziyarette, huzurevi sakinleriyle birlikte çiçek dikimi yapıldı ve kuşaklar arası bağ güçlendirildi.

Ziyaret sırasında öğrencilerin seslendirdiği şarkı ve türküler keyifli anlar yaşattı; gençlerin samimi ilgisi huzurevi sakinlerinin yüzlerinde tebessüm bıraktı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Gönüllü öğrencilerimizle huzurevi ziyaretinde bulunduk. Yaşlılarımızla birlikte çiçekler diktik, öğrencilerimizin seslendirdiği şarkı ve türkülerle gönüllere dokunduk"

Etkinlik, kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesine katkı sundu ve gençlerle yaşlılar arasında anlamlı bağların kurulmasına vesile oldu.

