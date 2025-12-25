DOLAR
42,83 -0,06%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,8 -0,03%
BITCOIN
3.762.969,18 -0,36%

Üniversiteli Gençler Sultanhisar'da Yaşlı Çınarları Unutmadı

Sultanhisar'da üniversiteli gönüllüler huzurevini ziyaret edip çiçek dikti, şarkı ve türkülerle yaşlıların gönlüne dokundu.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:04
Üniversiteli Gençler Sultanhisar'da Yaşlı Çınarları Unutmadı

Üniversiteli Gençler Sultanhisar'da Yaşlı Çınarları Unutmadı

Huzurevi ziyareti çiçek ve türkülerle anlam kazandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, üniversite öğrencilerinin gönüllü dayanışması sıcak anlara sahne oldu. İlçe huzurevini ziyaret eden gençler, yaşlılarla bir araya gelerek hem sohbet etti hem de birlikte etkinlik gerçekleştirdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Sultanhisar Yurt Müdürlüğü'nde kalan öğrenciler tarafından düzenlenen ziyarette, huzurevi sakinleriyle birlikte çiçek dikimi yapıldı ve kuşaklar arası bağ güçlendirildi.

Ziyaret sırasında öğrencilerin seslendirdiği şarkı ve türküler keyifli anlar yaşattı; gençlerin samimi ilgisi huzurevi sakinlerinin yüzlerinde tebessüm bıraktı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Gönüllü öğrencilerimizle huzurevi ziyaretinde bulunduk. Yaşlılarımızla birlikte çiçekler diktik, öğrencilerimizin seslendirdiği şarkı ve türkülerle gönüllere dokunduk"

Etkinlik, kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesine katkı sundu ve gençlerle yaşlılar arasında anlamlı bağların kurulmasına vesile oldu.

AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE YAŞLI ÇINARLARI UNUTMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, ŞARKI VE...

AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE YAŞLI ÇINARLARI UNUTMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, ŞARKI VE TÜRKÜLERLE GÖNÜLLERE DOKUNDU.

AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE YAŞLI ÇINARLARI UNUTMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, ŞARKI VE...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsmet İnönü, Ölümünün 52’nci Yılında Anıtkabir’de Anıldı
2
Prof. Dr. Soner Solmaz: Kan Tahlili Hayat Kurtarabilir
3
Mersin'de Mobil Kuaför Aracı 30 Bin 711 Kişiye Ücretsiz Hizmet Verdi
4
Adana'da 21. Başkent KBB Günleri: Yüz Felcinde Rekonstrüksiyon
5
A Takımı: Halkevi'nin 3D Animasyonu ile Afet Bilinci Anlatılacak
6
Nilüfer'de Beyin Sağlığı: Alzheimer, Demans ve Parkinson Uyarısı
7
İsabeyli'de Kadınlar Üretiyor: Nazilli Belediyesi Moda Kursunu Destekliyor

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması