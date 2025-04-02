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Ünlü Oyuncu Val Kilmer 65 Yaşında Hayatını Kaybetti

Val Kilmer, Top Gun ve Batman Forever gibi efsane filmleriyle tanınarak 65 yaşında yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:11
Ünlü Oyuncu Val Kilmer 65 Yaşında Hayatını Kaybetti

ABD'li oyuncu Val Kilmer, 65 yaşında hayatını kaybetti. Sinema dünyasının unutulmaz isimlerinden biri olan Kilmer, "Top Gun" ve "Batman Forever" gibi ikonik filmlerdeki rolleriyle tanınmaktaydı.

Kızı Mercedes Kilmer, yaptığı açıklamada babasının bir süredir zatürre ile mücadele ettiğini duyurdu. Mercedes, babasının bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtirken, Val Kilmer'ın 2014 yılında gırtlak kanseri tedavisi gördüğünü, ancak daha sonra iyileştiğini ifade etti.

Aralık 1959'da Los Angeles'ta doğan Val Kilmer, sinemaya "Top Secret!" (1984) ve "Real Genius" (1985) gibi komedi filmleriyle adım attı. 1986 yılında "Top Gun" filmindeki Iceman rolüyle büyük bir çıkış yakalayarak geniş kitlelere ulaştı. 1995 yapımı "Batman Forever" filminde ise Bruce Wayne/Batman rolü ile Hollywood'un en tanınan yüzlerinden biri haline geldi.

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