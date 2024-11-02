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Ünlü Şeflerden Aşçı Adaylarına Usta-Çırak Modeli Tavsiyesi

Edirne Gastronomi Festivali'nde şefler, akademik eğitimin yanında 'usta-çırak' modelinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 16:15
Ünlü Şeflerden Aşçı Adaylarına Usta-Çırak Modeli Tavsiyesi

Edirne Gastronomi Festivali'nde Usta-Çırak Modeli Vurgusu

Edirne Valiliği tarafından düzenlenen Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivalinde, ünlü şefler aşçı adaylarına önemli tavsiyelerde bulundu.

Ustalar ile Genç Aşçılar Buluştu

Karaağaç'taki tarihi tren garında gerçekleşen festivalde, "Ustaların Mutfağı" söyleşisi düzenlendi. Program, şef Özlem Mekik ve Akif Budak moderatörlüğünde gerçekleştirildi ve alanında tanınmış şefler Cüneyt Asan, Hazer Amani, Bedrettin Aydoğdu ve İzzettin Oral meslek hayatlarını paylaştı.

Gastronomi Eğitimi ve Deneyim

Şefler, Türkiye'nin önemli bir gastronomi ülkesi olduğunu dile getirerek, akademik eğitimin tamamlayıcısı olarak deneyim kazanmanın önemine dikkat çekti. Hazer Amani, genç aşçıların eğitim aldıktan sonra mutlaka deneyimli şeflerin yanında çalışmaları gerektiğini belirtti ve "Usta-çırak" modelinin önemini vurguladı. Amani, "Gençler bu işe emek vermelidir. Bizim meslekte sosyal hayat yoktur; biz, eve gittiğimiz saatte en çok çalışan gruptan biriyiz. Yorgunluğa dayanabiliyorsanız iyi bir aşçı olursunuz," dedi.

Saha Tecrübesinin Önemi

Şef Bedrettin Aydoğdu ise sahada geçirilen deneyimlerin başarının anahtarı olduğunun altını çizdi. Aydoğdu, "Gastronomi eğitimi alan gençlere sesleniyorum: Okulu bitirince kendinizi hemen şef olarak tanıtmayın. Bir yıl alaylı olarak çalışın; bu sayede hem alaylı hem mektepli olacaksınız," ifadelerini kullandı.

Son olarak, Cüneyt Asan, ustaların çağın gereksinimlerine uygun olarak kendilerini yenileyip yeni nesil aşçı adaylarını eğitmeleri gerektiğini söyledi.

Edirne Valiliğince düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"nde ''Ustaların...

Edirne Valiliğince düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"nde ''Ustaların Mutfağı" söyleşisi düzenlendi. Şef Cüneyt Asan, programda konuşma yaptı.

Edirne Valiliğince düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"nde ''Ustaların...

Edirne Valiliğince düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"nde ''Ustaların Mutfağı" söyleşisi düzenlendi. Şef Cüneyt Asan, programda konuşma yaptı.

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