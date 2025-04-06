Ünlü Tiyatrocu Ahmet Levendoğlu, 80 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ahmet Levendoğlu'nun Vefatı

Ünlü oyuncu, yönetmen ve çevirmen Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Tiyatro camiasında derin izler bırakan Levendoğlu'nun vefatını oyuncu Yıldıray Şahinler, sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal Medyadaki Duygusal Paylaşım

Yıldıray Şahinler, paylaşımında, "Ahmet hocam, üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya öz güven gibi çok büyük bir silah kazandıran 'ilke' sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu. Huzurla uyu. Hakkını helal et." ifadelerine yer verdi.

Cenaze Töreni Detayları

Ahmet Levendoğlu'nun cenazesi, 8 Nisan tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir.

Ahmet Levendoğlu Hakkında

1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ahmet Levendoğlu'nun babası Tarık Levendoğlu, Devlet Tiyatrolarına kaynak yetiştiren Tatbikat Sahnesi'nin dekor kostüm öğretmeni ve teknik müdürüydü. Robert Kolej'i bitirdikten sonra İngiltere’de Krallık Tiyatro Sanatı Akademisi'nde eğitim aldı ve 1969'da mezun oldu. Ardından Exeter Northcott Theatre'da bir sezon oyunculuk yaptı.

Ahmet Levendoğlu, 1971-1976 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu ve 1978-1980 yıllarında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Kuruluş döneminde İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun müdür yardımcılığını üstlenen Levendoğlu, 1971 yılından itibaren tiyatroda öğretmenlik yaptı.

Ankara Devlet Konservatuarı, İstanbul Devlet Konservatuarı, Boğaziçi Üniversitesi ve Akademi İstanbul gibi önde gelen kurumlarda ders veren Levendoğlu, "Kırık Hayatlar", "Ateşten Günler" dizileriyle birlikte "Young Indiana Jones", "Baharın Bittiği Yer" ve "Yaz Yağmuru" filmlerinde de önemli rol aldı.