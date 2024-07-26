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Ünlü Yazar ve Şair Afşar Timuçin Hayatını Kaybetti

Afşar Timuçin, 85 yaşında İstanbul'da vefat etti. Edebiyat camiası büyük bir kayıpla yas tutuyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 12:50
Ünlü Yazar ve Şair Afşar Timuçin Hayatını Kaybetti

Afşar Timuçin Hayatını Kaybetti

Ünlü yazar ve şair Afşar Timuçin, 85 yaşında İstanbul'da vefat etti. Hayal Yayınları, Twitter üzerindeki hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz değerli ağabeyimiz, yazar, şair, çevirmen ve filozof Afşar Timuçin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz," ifadelerini kullandı.

Eserleri ve Eğitimi

Bulut Yayınları'nın verdiği bilgilere göre, Afşar Timuçin, "Böyle Söylenmeli Bizim Türkümüz", "Gece Gelen Eski Dost" ve "Denizli Pencere" gibi pek çok öykü, şiir ve roman eserinin sahibiydi. Timuçin'in cenaze namazı, 28 Temmuz Pazar günü Ataköy'de kılınacak ve ardından Zincirlikuyu’daki aile mezarlığına defnedilecektir.

Kariyeri ve Acı Kaybı

1939 yılında Manisa'da dünyaya gelen Afşar Timuçin, yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde başlamış, ardından 1967'de Kanada'ya gitmiştir. Montreal Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1970 yılında İstanbul Üniversitesi'nde doktorasını almıştır. 1968-1970 yılları arasında Fransızca üzerine eğitim vermiş ve 1981'de doçent, 1992'de ise profesör unvanını kazanmıştır.

Yazar, Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü başkanlığı yapmış ve 2006 yılında emekli olmuştur. Timuçin'in şiirleri, Ataç, Dönem, Milliyet Sanat, Pakirüs, Soyut, Yazko, Yelken, Yeni Edebiyat, Yeni Ufuklar ve Varlık gibi dergilerde yayımlanmıştır.

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