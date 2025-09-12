UNOCHA Sözcüsü Cherevko: 'Gazze'ye ölüm cezası verildi — Ya terk edeceksin ya da öleceksin'

UNOCHA Sözcüsü Olga Cherevko, Gazze'nin toplu yerinden edilerek ölümle karşı karşıya bırakıldığını ve insani yardımların engelsiz ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 23:46
Birleşmiş Milletler'de video konferansla yapılan açıklama

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Olga Cherevko, İsrail tarafından Gazze kentine yönelik uygulamaların sivilleri adeta ölümle karşı karşıya bıraktığını belirtti. Cherevko, Gazze'nin Deyr El-Balah bölgesinden video konferans yoluyla BM'de görev yapan gazetecilere konuştu.

"Gazze kentine ölüm cezası verildi. Ya terk edeceksin ya da öleceksin." ifadelerini kullanan Cherevko, sözlerine şöyle devam etti: "Yüz binlerce hırpalanmış, bitkin ve dehşet içindeki sivil, küçük hayvanların bile hareket edebilmek için aralarında boşluk aramak zorunda kaldığı aşırı kalabalık bir bölgeye kaçma emri aldı."

Cherevko, İsrail'in artan saldırılarını ve sivilleri zorla yerinden etme emirlerini eleştirerek, Gazze'deki korkunç şiddetin derhal sonlandırılması gerektiğini vurguladı. "Çok geç olmadan kalıcı bir barışa giden yolu açacak acil kararlar gerekiyor; bombaları susturacak sesler, kan dökülmesini durduracak eylemler..." dedi.

Cherevko, Gazze'ye kuzey de dahil olmak üzere tüm sınır kapıları ve koridorlardan yardım akışının sağlanması gerektiğinin altını çizdi. "Gazze halkı sadaka istemiyor. Güvende, onurlu ve barış içinde yaşama hakkını istiyor."

Basın toplantısında AA muhabirinin, BM’nin İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF)" adlı yapıdan farklı olarak yardımları nasıl dağıttıkları şeklindeki sorusuna Cherevko şu yanıtı verdi:

"Çalışan bir sistemimiz, Gazze genelinde 400'den fazla dağıtım merkezimiz var. Bu dağıtım merkezleri tüm nüfusa yakın yerlerde bulunuyor, böylece onlara ulaşmak isteyen herkes kolayca ulaşabiliyor. Ve elbette yerinden hareket edemeyen insanlara da ulaşılıyor, yardımların evlerine ulaşması sağlanıyor."

Cherevko, dağıtım merkezlerinin yanı sıra aşevleri ve fırınlar üzerinden de yardım faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirterek, yardımların nerede olurlarsa olsun insanlara ulaştırılmasının sağlandığını ifade etti. GHF’den farklarına ilişkin olarak ise, "Farkımız, en büyük düsturumuzun insanlara zarar vermemek olmasıdır. Bu nedenle insanların askeri bir bölgeye gitmek zorunda kalarak daha büyük riske girmemelerini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

