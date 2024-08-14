UNRWA'dan Gazze'deki Eğitim Krizi Açıklaması

UNRWA, Gazze Şeridi’nde Eğitim Sorunu Yaşıyor

Birkaç gün önce Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi’nde eğitim sisteminin içler acısı durumunu gözler önüne serdi. Lazzarini, bölgedeki 625 bin çocuğun, çoğu UNRWA okullarında eğitim veren 300 bine yakın öğrencinin savaş koşulları yüzünden bir eğitim yılını kaybettiğini vurguladı.

İsrail Saldırıları Çocukları Etkiliyor

Lazzarini, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından oluşturulan "Education Cannot Wait" adlı eğitim fonuna yönelik yaptığı açıklamada, Gazze’de her iki kişiden birinin çocuk olduğunu belirterek, bu genç nüfusun savaşla nasıl etkilendiğine dikkat çekti. Üzücü bir şekilde, İsrail saldırıları sonucunda birçok çocuk hayatını kaybetti ve binlercesi yaralanarak engelli kaldı.

Okul Binalarına Yapılan Saldırılar

Lazzarini, UNRWA okullarının yaklaşık %70'inin bombalandığını, bunun da uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiğinin bariz bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Gazze'deki Son Durum: 7 Ekim'den bu yana, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda en az 39 bin 965 Filistinli hayatını kaybetti; bunlar arasında en az 16 bin 314 çocuk ve 10 bin 980 kadın yer almakta. Ayrıca, 92 bin 294 kişi de yaralanmış durumda.