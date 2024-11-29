UNRWA: Gazze 2. Dünya Savaşı'ndan Bu Yana Eşi Görülmemiş Bir İnsani Felaket Yaşıyor

UNRWA'dan Kritik Açıklama

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki sivillerin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana eşi görülmemiş bir insani felaketle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, derhal ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Dayanışma Günü'nde Acil Yardım İhtiyacı

UNRWA, "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla yayımladığı açıklamada, "Filistinli mültecilerin yaşadığı sıkıntı, dünyanın çözülmemiş en uzun süreli mülteci krizi olmaya devam ediyor. Bu vesileyle, Gazze’de derhal ateşkes sağlanmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Şeyh Niang'dan Şok Edici Veriler

Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi Başkanı Şeyh Niang, bu yılki anma töreninin eşi benzeri görülmemiş acılar ve trajediler arasında gerçekleştiğini belirtti. Niang, son 400 gün içinde İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırıların 44 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu ve bu ölümlerin yüzde 70’inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu vurguladı. Ayrıca 104 binden fazla kişinin yaralandığını ve binlercesinin hâlâ kayıp olduğunu dile getirdi.

Yaşanmaz Hale Getirilen Gazze

Niang, "Gazze'deki tüm Filistinli sivil nüfus, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş düzeyde insani felaket yaşıyor." dedi. Gazze'nin bilinçli şekilde yaşanmaz hale getirildiğini ifade eden Niang, yaşamın temel gereksinimlerinin, İsrail tarafından savaş yöntemi olarak silah haline getirildiğini, buna açlığın da dâhil olduğunu belirtti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Uluslararası sistemin, özellikle BM Güvenlik Konseyi’nin, uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesine karşı kararlı hareket edememesinin durumu daha da kötüleştirdiğini savunan Niang, "Filistin halkının bu haklarını inkâr etmeye devam etmek, insanlık ve adalet ilkelerine ihanet etmektir." dedi.

Tarihsel Bağlamda Filistin

Bileşmiş Milletler, 77 yıl önce 29 Kasım 1947'de aldığı kararla Filistin devletinin ikiye bölünmesine, 1977 ve 1979'da aldığı iki kararla da aynı günün, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanmasına karar vermişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.