UNRWA: Gazze'de Aileler Temel İhtiyaçlardan Yoksun — 6 Aydır Yardım Engelleniyor

UNRWA, Gazze'de ailelerin temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığını ve 6 aydır yardımın engellendiğini belirterek ablukanın kaldırılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:15
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinlilerin temel yaşam gereksinimlerinden mahrum bırakıldığını bildirerek, ablukanın kaldırılması çağrısını yineledi.

UNRWA'nın, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'deki aileler hayati ihtiyaçlardan yoksun bırakıldı ve 6 aydır herhangi bir yardım ulaştırmamıza izin verilmiyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'de yatak, battaniye ve çadır gibi barınma malzemelerine acil ihtiyaç duyulduğu vurgulanırken, UNRWA'nın bu malzemeleri sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.

UNRWA, İsrail'in Gazze Şeridi'ne aylardır sıkı bir şekilde uyguladığı ve insani yardım girişini engelleyen ablukanın derhal kaldırılması çağrısını yeniledi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı geniş kapsamlı bir insani felaket yaşıyor. Bölgedeki yardım kesintileri, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetleri nedeniyle başta çocuklar olmak üzere ölümlerde artışa yol açıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor. Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de, İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaşmış durumda; çok sayıda kişi defalarca yerinden edildi.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık barınma merkezlerinde yaşam mücadelesi veriyor. Hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavabolar bile yetersiz kalıyor ve okullarda bulaşıcı hastalıklar hızla yayılıyor. İsrail ordusu ise düzenli saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve sivil barınma noktalarını hedef alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 746 Filistinli hayatını kaybetti, 161 bin 245 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 11 bin 615 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 204 kişi yaralandı.

