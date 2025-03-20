UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Cenin Mülteci Kampı için Uyarı

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Cenin Kampındaki Yıkım Kararlarını Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki ev yıkım planlarıyla ilgili önemli uyarılar yaptı. Lazzarini, Cenin kampında on binlerce Filistinli mültecinin uzun vadeli yerinden edilme riskiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Cenin Kampında Derinleşen İnsani Kriz

Lazzarini, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun son iki ayda Cenin Mülteci Kampı'nda çok sayıda evi yıktığını hatırlatarak, "Batı Şeria'da evler ve sivil altyapının sistematik olarak tahrip edilmesiyle derinleşen bir insani kriz yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Yıkım Cezası Yerine Getirilmemeli

İsrail'in Cenin kampında toplamda 66 ev için yıkım kararı aldığını kaydeden Lazzarini, bu yıkım emirlerinin uygulanmaması gerektiğini vurguladı. Kampın altyapısı hakkında konuşan Cenin Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Beşir Metahin, İsrail'in 24 saat içinde yıkım işlemlerini başlatmayı planladığını bildirdi.

Cenin'in Altyapısı Tamamen Yok Edildi

Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar, durumu şöyle değerlendirdi: "İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nın altyapısını tamamen yok etti. Kampın tüm altyapısı, yollar, kanalizasyon, su, elektrik ve iletişim ağları yüzde 100 yok edildi." kamp artık bir "felaket bölgesi" haline gelmiştir.

Batı Şeria'daki Tırmanan Gerilim

Gazze'de varılan ateşkesin ardından, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren sürecin hemen ardından, İsrail ordusu 21 Ocak Salı günü Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı. Ardından, saldırılar Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrail vatandaşlarının saldırılarında, 168'i çocuk olmak üzere 937 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.