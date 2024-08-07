UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den İsrail'e Sert Eleştiri

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini: "Sorumlular Hesap Vermeli"

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in gözaltı merkezlerinde yaşanan insanlık dışı uygulamalara dair sert açıklamalarda bulundu.

İnsanlık Dışı Uygulamalar

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Lazzarini, İsrail'deki hapishanelerdeki durumu "insanlığın en kötü hali" olarak değerlendirdi ve "Sorumlular hesap vermeli, mağdurlar adalete kavuşmalı" ifadelerini kullandı.

Nisan Ayında Dikkat Çekildi

Lazzarini, UNRWA'nın nisan ayında bu tür uygulamaları gündeme getirdiğini ve BM İnsan Hakları Ofisi tarafından hazırlanan son raporların konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler sunduğunu belirtti. Özellikle B'Tselem adlı insan hakları kuruluşunun "Cehenneme Hoş Geldiniz: İsrail Hapishaneleri İşkence Kampları Ağına Dönüştü" başlıklı raporuna dikkat çekti.

Yürek Parçalayıcı İfadeler

Lazzarini, bu raporda Filistinlilerin yaşadığı kötü muamelelerin "yürek parçalayıcı" olarak nitelendirildiğini ifade ederek, sistematik bir insanlıktan çıkarma ve işkence politikasının sergilendiğini belirtti.

İsrail'in Idari Tutukluluk Uygulaması

Ayrıca, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla suçlama ve yargılama olmaksızın Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabildiğine vurgu yaptı. Askeri mahkemelerin "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiği" kararını vererek tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabileceğini belirtti.