UNRWA: İsrail'in Gazze Ablukası Çocukları Aç Bırakıyor

UNRWA Genel Komiseri'nden Çarpıcı Açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı insani yardımları durdurarak daha fazla çocuğun aç kalmasına neden olduğunu ifade etti.

Üç Haftadır Süregeldi

Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapatmasının üzerinden üç hafta geçtiğini belirterek, Gazze'deki Filistinlilerin hayatta kalabilmek için bu ithalatlara bağımlı olduklarını vurguladı.

Abluka ve Açlık Krizi

Genel Komiser, Gazze'nin, savaşın başlangıcında yaşananlardan daha uzun ve ciddi bir ablukayla karşı karşıya olduğunu dile getirirken, yiyecek, ilaç, su ve yakıta erişiminin kesildiğini de sözlerine ekledi. "Yardım girişi olmadan geçen her bir gün, daha fazla çocuğun aç uyuması, hastalıkların yayılması ve mahrumiyetin artması anlamına geliyor." dedi.

İnsani Yardım Çağrısı

Lazzarini, her geçen gün Gazze'yi daha büyük bir açlık krizine sürüklerken, İsrail'in Filistinlileri topluca cezalandırdığını öne sürdü. Genel Komiser, ablukanın kaldırılması ve tüm esirlerin serbest bırakılarak insani yardım ile ticari malzemelerin kesintisiz bir şekilde Gazze'ye girmesi gerektiğini vurguladı.